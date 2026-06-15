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पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, दोस्त निकला हत्यारा; सोने के कड़ों के लालच में की थी वारदात

ग्रेटर नोएडा के कासना थाने की पुलिस ने हत्या की एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

दोस्त के हाथों दोस्ता की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
दोस्त के हाथों दोस्ता की हत्या, आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 15, 2026 at 8:23 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के थाना कासना इलाके में तीन दिन पहले मिली एक अज्ञात लाश की गुत्थी को पुलिस ने आज सोमवार को सुलझा लिया है. जिस दोस्त पर मृतक ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने चंद रुपयों और सोने के कड़ों के लालच में दोस्ती का कत्ल कर डाला. कासना पुलिस ने इस खौफनाक हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी शहजाद की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल खून से सना डंडा, 3 सोने के कड़े और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है.

पूरी वारदात बीते 12 जून की है, जब कासना पुलिस को ग्राम चीरसी की नहर के पास एक अज्ञात युवक का अधजला शव मिला था. शव की शिनाख्त 23 वर्षीय हुजैफ के रूप में हुई, जो दनकौर के दौला राजपुर गांव का रहने वाला था. डीसीपी ग्रेटर नोएडा ने बताया कि इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए तीन टीमों का गठन किया. पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों को खंगाला, तो कड़ियां जुड़ती चली गईं और शक की सूई मृतक के ही गांव के रहने वाले 19 साल के शहजाद उर्फ बिट्टू पर घूमी. कासना पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी शहजाद को दबोच लिया. जब पुलिस ने इससे कड़ाई से पूछताछ की, तो शहजाद ने बताया कि चंद रुपयों और सोने के कड़ों लालच में दोस्त का कत्ल कर डाला था.

डॉ. प्रवीन रंजन सिंह --- डीसीपी ग्रेटर नोएडा (ETV Bharat)

दोस्त के हाथों दोस्ता की हत्या

पूछ्ताछ में सामने आया कि, आरोपी शहजाद और मृतक हुजैफ दोनों गहरे दोस्त थे और सूखे नशे के आदी थे. हुजैफ को नया फोन और काम शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन घरवालों ने पैसे नहीं दिए, जिसके बाद हुजैफ ने अपने ही घर से मां के सोने के 4 कड़े चोरी कर लिए. शहजाद को जब इन कड़ों के बारे में पता चला, तो उसकी नीयत डोल गई. 12 जून को वह हुजैफ को कड़े बिकवाने के बहाने अपनी बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह ले गया.

पुलिस के मुताबिक दोनों ने नशा किया और फिर शहजाद उसे चंद्रावल नहर के किनारे ले गया, जहां सिर पर डंडे से ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे हुजैफ की मौके पर ही मौत हो गई. पहचान मिटाने के लिए उसने बाइक से पेट्रोल निकालकर शव को आग लगा दी और फरार हो गया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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