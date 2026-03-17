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दिल्ली: युवक ने खुद को मारी गोली, दोस्त बना रहा था Video, पुलिस मामले की जांच में जुटी

दिल्ली NCR के कई इलाकों में हाल के दिनों में हत्या की कई घटनाएं सामने आई हैं.

दल्लूपुरा में युवक ने खुद को मारी गोली
दल्लूपुरा में युवक ने खुद को मारी गोली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 17, 2026 at 11:23 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के मुताबिक पूर्वी जिले के दल्लूपुरा इलाके से एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने कथित तौर पर खुद को गोली मार ली. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है.

पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, जबकि दूसरा युवक हथियार के साथ नजर आ रहा है. युवक पिस्टल में मैगजीन लोड करता दिखाई देता है. इसी दौरान पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, जिसमें रिकॉर्डिंग कर रहा व्यक्ति कुछ निर्देश देता हुआ प्रतीत होता है.

कुछ ही सेकंड बाद युवक पिस्टल को अपनी छाती से सटाता है और गोली चला देता है. गोली लगने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पूर्वी जिला के पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान पवन के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस पिस्टल से गोली चलाई गई, वह लाइसेंसी थी और उस व्यक्ति की थी जो वीडियो बना रहा था.

पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है, जिसमें यह भी देखा जा रहा है कि घटना आत्महत्या है या इसके पीछे कोई अन्य कारण या लापरवाही शामिल है. फिलहाल संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.


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