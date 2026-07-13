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दिल्ली में कांस्टेबल ने अपनी पत्नी की गोली मारकर की हत्या, आरोपी फरार; जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के अनुसार, सोमवार तड़के करीब तीन बजे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के पास एक महिला के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली. वहां से गुजर रहे एक डिलीवरी बॉय ने महिला को देखा और तुरंत उसे एलबीएस अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद प्रियंका को मृत घोषित कर दिया.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. पूर्वी जिले की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड (AATS) में तैनात दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल मनीष भाटी पर अपनी पत्नी प्रियंका की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है. सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिस दिन प्रियंका का जन्मदिन था, उसी दिन उसकी जान ले ली गई. वारदात के बाद आरोपी कांस्टेबल फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हैं.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर पुलिस को पता चला कि हत्या में मृतका के पति मनीष भाटी की भूमिका सामने आई है. पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद आरोपी पैदल अपने न्यू विनोद नगर स्थित घर पहुंचा और वहां से फरार हो गया. मृतका प्रियंका मूल रूप से नोएडा के सादोपुर गांव की रहने वाली थी. वर्ष 2022 में उसकी शादी मनीष भाटी से हुई थी. प्रियंका अशोक विहार स्थित एक निजी स्कूल में शिक्षिका थीं.

मृतका के पिता अजीत सिंह ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था. उनका कहना है कि इस संबंध में महिला प्रकोष्ठ में शिकायत भी की गई थी, हालांकि बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि मनीष भाटी शादी के बाद से 50 लाख रुपये की कार की मांग कर रहा था और उनकी बेटी की हत्या में आरोपी के साथ उसकी मां और बड़ा भाई भी शामिल हैं.

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कांस्टेबल की तलाश तेज कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.



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