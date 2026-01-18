ETV Bharat / state

दिल्ली के शाहदरा में मामूली विवाद पर खूनी खेल, रिक्शा चालक की पीट-पीटकर हत्या

डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि घटना शनिवार रात करीब 9:45 बजे की है. पुलिस को सूचना मिली कि महिला कॉलोनी स्थित आईडीएफसी बैंक के सामने एक व्यक्ति खून से लथपथ हालत में पड़ा है. सूचना मिलते ही एएसआई रंजीत सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां 36 वर्षीय दनुआ मृत अवस्था में पाया गया. उसके सिर पर गहरे घाव थे और चारों तरफ खून फैला हुआ था. मृतक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला था और दिल्ली में रिक्शा चलाने के साथ-साथ मटका बनाने की दुकान पर काम करता था.

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. गीता कॉलोनी थाना इलाके के महिला कॉलोनी में शनिवार रात शराब पीने के दौरान हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक रिक्शा चालक ने अपने ही साथी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

शराब के नशे में हुआ झगड़ा: मामले की जांच के दौरान प्रत्यक्षदर्शी और ढाबा संचालक खुशी राम ने पुलिस को बताया कि शनिवार शाम दनुआ और उसका साथी बंटी 26 वर्ष उनके ढाबे पर आए थे. दोनों वहां बैठकर शराब पी रहे थे और हाथ सेंक रहे थे. दोनों रोजाना साथ आते थे, दोस्त भी थे, एक ही काम किया करते थे, इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच गाली-गलौज शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ा कि बंटी ने आपा खो दिया और पास ही पड़ा एक भारी लकड़ी का लट्ठा उठाकर पूरी ताकत से दनुआ के सिर पर मार दिया, चोट इतनी गंभीर थी कि दनुआ की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस की कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी: शाहदरा जिले के डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपी बंटी को गिरफ्तार कर लिया है, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला है. वारदात में इस्तेमाल किया गया खून से सना लकड़ी का डंडा भी पुलिस ने मौके से बरामद कर लिया है.

क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस अब मामले की विस्तृत जांच कर रही है ताकि विवाद की असली वजह का पता लगाया जा सके.

