दिल्ली के सोनिया विहार पार्क में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है.
Published : August 5, 2026 at 2:02 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार थाना क्षेत्र के साढ़े तीन पुस्ता पार्क में मंगलवार सुबह 30 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान आकाश शुक्ला उर्फ गोलू के रूप में हुई है. सूचना मिलते ही सोनिया विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.
स्थानीय निवासियों ने बताया कि वह रोज की तरह सुबह पार्क में टहलने के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान उन्होंने देखा कि एक युवक जमीन पर लेटा हुआ है. पहले उन्हें लगा कि वह आराम कर रहा होगा, लेकिन काफी देर तक उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो उन्हें शक हुआ. इसके बाद उन्होंने आसपास मौजूद लोगों को बुलाया. वहां मौजूद कुछ लोगों ने युवक की पहचान आकाश शुक्ला उर्फ गोलू के रूप में की और उसके परिजनों को सूचना दी. साथ ही पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई.
सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. प्रारंभिक जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि युवक पार्क तक कैसे पहुंचा और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई.
डीसीपी राहुल अलवल का कहना है कि फिलहाल मौत के कारणों के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि यह प्राकृतिक मौत है, दुर्घटना है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है. घटना के बाद पार्क और आसपास के इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोग युवक की मौत को लेकर तरह-तरह की आशंकाएं जता रहे हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि सभी संभावित पहलुओं पर जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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