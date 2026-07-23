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दोस्ती की आड़ में हत्या: प्रत्यक्षदर्शी बनाकर पुलिस को गुमराह करने वाला ही निकला हत्यारा

पुलिस के मुताबिक अमित सैनी और विजय शर्मा की आपस में दोस्ती थी. अमित और विजय के बीच व्यापारिक लेनदेन था, जिसको लेकर दोनों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था. पैसों के लोन दिन को लेकर दोनों के बीच कई बार कहासुनी भी हो चुकी थी. इसी रंजिश के चलते विजय शर्मा ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर अमित सैनी की हत्या की साजिश रची. योजना के तहत हिंडन रोड पर अमित सैनी को बुलाया गया और मौका मिलते ही गोली मारकर हत्या कर दी गई.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में हिंडन रोड पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने कुछ घंटे में ही खुलासा कर दिया है. हत्याकांड में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस व्यक्ति ने खुद को घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताकर पुलिस को सूचना दी थी, वह खुद हत्या का मुख्य आरोपी निकला. आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए पूरी वारदात की झूठी कहानी गढ़ी थी.

विजय शर्मा ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए पुलिस को सूचना दी. विजय ने पुलिस को बताया कि वह घटना के वक्त मौके पर मौजूद था और हमलावरों को भागते हुए देखा है. शुरुआत में विजय की कहानी पुलिस को संदिग्ध लगी, पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो विजय बार-बार बयान बदलने लगा. पुलिस को शक और गहराया तो कड़ाई से पूछताछ की गई जिसके बाद विजय ने सच्चाई उगल दी.

सहायक पुलिस आयुक्त (इन्दिरापुरम) सूर्यबली मौर्य के मुताबिक, 23 जुलाई 2026 को रात्रि करीब 1:00 बजे थाना इंदिरापुरम पर जरिये दूरभाष सूचना प्राप्त होती है कि कानावनी हिंडन रोड पर एक व्यक्ति को दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मार दी गई. सूचना पर थाना इंदिरापुरम पुलिस तत्काल मौके पर पहुँचती है, तो मौके पर विजय शर्मा नाम का व्यक्ति मिलता है. उसके द्वारा बताया जाता है कि मृतक उसका दोस्त है जिसका नाम अमित सैनी है जोकि मूल रूप से गुड़गांव, हरियाणा के रहने वाले है तथा किसी काम से यहाँ आए हुए थे. जिसको रोककर दो व्यक्तियों द्वारा गोली मार दी गई.

सूर्यबली मौर्य ने आगे बताया, सूचना पर थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मौके पर उपस्थित विजय शर्मा से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया जाता है कि उसका अमित सैनी से व्यापारिक लेन-देन का विवाद था. उसने ही अपने अन्य दो दोस्तों के साथ मिलकर इनकी हत्या की है. इस संपूर्ण घटनाक्रम पर थाना इंदिरापुरम पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा टीमों का गठन कर अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है. इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.

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