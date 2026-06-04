दिल्ली की मंडोली जेल में कैदी की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस
दिल्ली एनसीआर में हाल के दिनों में मामूली बातों पर हत्या की कई घटनाएं सामने आई हैं.
Published : June 4, 2026 at 5:33 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार थाना क्षेत्र में मंडोली जेल में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. कैदी को बेहोशी की हालत में जीटीबी अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डीसीपी राहुल अहलावल के अनुसार 3 जून 2026 को जीटीबी अस्पताल से हर्ष विहार थाने को सूचना मिली कि मंडोली जेल से लाए गए एक कैदी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जांच के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
मृतक की पहचान 40 वर्षीय मलकीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह निवासी लाल बाग, आजादपुर, दिल्ली के रूप में हुई है. पुलिस जांच में पता चला कि मलकीत सिंह मंडोली जेल में बंद था. उसके खिलाफ स्पेशल सेल थाने में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 67/2021 तथा पंजाब के फतेहगढ़ साहिब थाने में हत्या के मामले (एफआईआर संख्या 91/2017, धारा 302 आईपीसी) में मुकदमे दर्ज थे.
मंडोली जेल के कैदी की संदिग्ध मौत
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है. मामले में बीएनएसएस की धारा 196 के तहत जांच शुरू कर दी गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा. फिलहाल पुलिस और जेल प्रशासन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रहे हैं.
मार्च महीने में मंडोली जेल से आई थी कैदी की मौत की खबर
मार्च 2026 में भी मंडोली जेल से एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर आई थी, परिजनों ने वार्डन पर बेरहमी से मारपीट का आरोप लगाया था. उत्तर-पूर्वी दिल्ली स्थित मंडोली जेल नंबर-11 में बंद कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया था. मृतक की पहचान मोहम्मद आजाद उर्फ राखाल (लगभग 40 वर्ष) के रूप में हुई है. उसे थाना कृष्णा नगर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था.
26 वर्षीय युवक की हत्या के मामले का खुलासा
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस ने गौतमपुरी इलाके में 26 वर्षीय युवक की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है.
डीसीपी राहुल अहलावल ने बताया कि 2 जून 2026 की सुबह करीब 5:02 बजे गौतमपुरी क्षेत्र में एक खत्ते के पास युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि युवक के शरीर पर चाकू से कई वार के निशान थे. मृतक की पहचान ब्रह्मपुरी निवासी 26 वर्षीय ललित के रूप में हुई.
पूछताछ में आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली. उसने बताया कि मृतक ललित और उसके भाई के साथ उसका पहले दोस्ताना संबंध था, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके बीच विवाद चल रहा था. इसी रंजिश के चलते उसने ललित पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी.
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