ग्रेटर नोएडा में कार में तमंचा के साथ प्रॉपर्टी डीलर का मिला शव, पुलिस कर रही है जांच
ग्रेटर नोएडा में एक स्कॉर्पियो-एन कार में संदिग्ध हालत में एक शख्स का शव मिलने का मामला सामने आया है.
Published : July 13, 2026 at 6:50 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. डेल्टा-3 ओ ब्लॉक की सर्विस रोड पर पुलिस गश्त के दौरान एक संदिग्ध कार खड़ी मिली. जब पुलिस ने पास जाकर देखा तो कार की ड्राइविंग सीट पर एक व्यक्ति लहूलुहान हालत में मृत पड़ा था, जिसके सीने से खून बह रहा था. कार के अंदर से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है. घायल व्यक्ति को तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस टीम हत्या और आत्महत्या दोनों ही कारणों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
डीसीपी सेंट्रल नोएडा का कहना है कि सूरजपुर पुलिस की लेपर्ड टीम जब रोजाना की तरह साईं मंदिर गोल चक्कर से डेल्टा-3 ओ ब्लॉक के तिराहे की तरफ गश्त कर रही थी, तभी उन्हें सर्विस रोड पर एक स्कॉर्पियो-एन कार साइड में खड़ी दिखाई दी. गाड़ी की बैक लाइट और आगे की टेल लाइट जल रही थी. पुलिस के जवानों ने जब गाड़ी हटाने के लिए आवाज लगाई, तो अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला. इसके बाद जब पुलिस टीम ने पास जाकर देखा तो अंदर का नजारा चौंकाने वाला था. ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स के शरीर से भारी मात्रा में रक्त बह रहा था और गाड़ी के अंदर ही एक तमंचा भी पड़ा हुआ था.
पुलिस के उच्चाधिकारियों और फोरेंसिक टीम को मामले की सूचना दी गई. घायल व्यक्ति को तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान 36 वर्षीय सौराज पुत्र प्रेमराज के रूप में हुई है. वह दिल्ली का निवासी था और वर्तमान में सूरजपुर क्षेत्र की मिग्सन ग्रीन सोसाइटी में किराए पर रह रहा था. बताया जा रहा है कि वे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था. मृतक सौराज के परिजनो का कहना है कि सौराज का किसी से कोई पुराना विवाद, लड़ाई-झगड़ा या लोन जैसा कोई तनाव नहीं था. परिजनों ने पुलिस में शिकायत देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है.
पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फोरेंसिक टीम ने भी गाड़ी और घटनास्थल से सभी जरूरी साक्ष्य जुटा लिए हैं. पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि वे सभी संभावित बिंदुओं पर बेहद गहनता से जांच कर रहे हैं. प्रथम दृष्टया यह मामला संदिग्ध है, इसलिए पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही कारणों को ध्यान में रखकर टेक्निकल और फील्ड इन्वेस्टिगेशन कर रही है. पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द इस घटना की पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी.
ये भी पढ़ें :