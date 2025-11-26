ETV Bharat / state

पटेल नगर में दुकानदार की हत्या मामले में आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

दिल्ली के पटेल नगर इलाके में एक दुकानदार की हत्या कर दी गई थी. इसी मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

नई दिल्ली: पटेल नगर इलाके में एक दुकानदार की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया, जबकि उसके साथ शामिल पांच अन्य नाबालिगों को भी हिरासत में ले लिया गया है. डीसीपी सेंट्रल निधान वलसन ने बताया कि 24 नवंबर की रात कंट्रोल रूम को एक शख्स को चाकू मारने की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल को अस्पताल ले जाया जा चुका था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. मृतक की पहचान 40 वर्षीय राजेंद्र कुमार के तौर पर हुई, जो अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ क्षेत्र में रहते थे.

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि छह लड़के अक्सर राजेंद्र की दुकान पर आते-जाते थे. वारदात की रात इनका आपस में झगड़ा हुआ और इसी दौरान आरोपियों ने राजेंद्र पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. उसे दो से तीन बार चाकू मारा गया और लातूं–घूंसों से भी पीटा गया. घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की. तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूत्रों की मदद से मुख्य आरोपी मोहम्मद महताब उर्फ राजा की पहचान हुई.

निधान वलसन, डीसीपी सेंट्रल दिल्ली (ETV Bharat)

पटेल नगर में दुकानदार की हत्या: डीसीपी के अनुसार SHO पटेल नगर को सूचना मिली कि आरोपी महताब शादिपुर फ्लाईओवर के नीचे छिपा हुआ है. पुलिस टीम जब उसे पकड़ने पहुंची तो महताब ने अचानक फायरिंग कर दी. पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया, लेकिन उसने हथियार डालने से इनकार कर दिया. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर और हाथ में गोली मारकर काबू किया.

पांच नाबालिग आरोपियों को भी पकड़ा: इधर, दूसरी टीमों ने बाक़ी पांच नाबालिग आरोपियों को भी एक साथ पकड़ लिया. जांच में पता चला कि कुल छह लोग वारदात में शामिल थे, जिनमें महताब की आपराधिक पृष्ठभूमि है और उस पर पूर्व में लूट व हत्या के प्रयास जैसे मामले दर्ज हैं. उसके साथ पकड़ा गया एक नाबालिग दो हत्या के मामले में शामिल पाया गया है.

पुलिस ने मौके से दो चाकू, देसी पिस्टल, कारतूस, खाली खोखा और वारदात के समय पहने गए कपड़े बरामद किए हैं. डीसीपी ने बताया कि मृतक और आरोपियों के बीच किसी तरह की पुरानी रंजिश नहीं थी. आरोपियों में से एक अपने पिता से हुई कहासुनी से गुस्से में था और नशे में धुत होकर किसी से झगड़ा करने निकले थे, जिसके चलते यह वारदात हो गई. पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है.


