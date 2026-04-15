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दिल्ली के वेलकम इलाके में पत्नी की हत्या के बाद थाने पहुंचा पति, आरोपी की बात सुन पुलिस के उड़े होश

दिल्ली एनसीआर में हाल के दिनों में हत्या की कई सारी घटनाएं सामने आई हैं. कई घटनाएं मामूली बातों पर होई है.

दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 15, 2026 at 5:03 PM IST

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नई दिल्ली: नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद ही थाने पहुंचकर पुलिस को वारदात की जानकारी दी. पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक 28 वर्षी दीपक निवासी जनता मजदूर कॉलोनी, वेलकम, थाना वेलकम पहुंचा और बताया कि उसने अपनी 23 वर्षीय पत्नी का गला दबा दिया है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची, जहां महिला फर्श पर अचेत अवस्था में पड़ी मिली. पुलिस ने बिना देर किए महिला को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सटीक कारणों की पुष्टि हो सके.

मृतका की पड़ोसी (ETV Bharat)

इस संबंध में थाना वेलकम में एफआईआर दर्ज किया गया है. घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं, जिससे जांच को मजबूत किया जा सके. जिला पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है. उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में घरेलू विवाद इस वारदात की वजह प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.

पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले में विस्तृत जांच जारी है और पुलिस हर एंगल से सच्चाई सामने लाने में जुटी हुई है. बता दें कि दिल्ली एनसीआर में हाल के दिनों में हत्या की कई सारी घटनाएं सामने आई हैं. कई घटनाएं मामूली बातों पर होई है.

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