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पिता ने ली बेटे की जान: दिल्ली में बाप ने दो साल के मासूम को पीट-पीटकर मार डाला, आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने अपने परिवार पर बेरहमी से हमला करने के आरोप में 34 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

दिल्ली में 2 साल के बेटे की हत्या
दिल्ली में 2 साल के बेटे की हत्या (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 20, 2026 at 8:39 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जैतपुर इलाके से रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. जहां पर नशे के आदि एक पिता ने अपने 2 साल के बच्चे की पीट-पीट कर हत्या कर दी है. घटना के बाद से मां का रो-रो कर बुरा हाल है.

आरोपी पिता चंदन शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है. वहीं मृतक बच्चे की पहचान कर ली गई है, जो आगामी 29 जून को 2 साल का होने वाला था.

प्रियंका शर्मा, मृतक बच्चे की मामी (ETV Bharat)

मृतक बच्चे कि मामी प्रियंका शर्मा ने बताया कि हम लोगों को सूचना मिली थी कि मेरे ननद के पति मेरे ननद के साथ मारपीट करते है. इसलिए हम लोग यहां पर बिहार से चलकर इन्हें लेने के लिए आ रहे थे. जब हम लोग अलीपुर पहुंचे तो पता चला कि इनके साथ मारपीट की गई है और उनके बच्चे की हत्या कर दी गई है. हमेशा शराब पीकर यह मारपीट किया करता था, जिसकी वजह से मेरी ननद परेशान रहती थी. अब दो वर्षीय बेटे की जमीन पर पटकने से सर पर चोट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई है. हम लोग चाहते हैं कि ऐसे अपराधी पिता को कड़ी से कड़ी सजा मिले.

इस पुरे मामले में साउथ ईस्ट डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी ने बताया है कि

दिल्ली पुलिस ने परिवार पर बेरहमी से हमला करने के आरोप में 34 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके परिणामस्वरूप उसके दो वर्षीय बेटे की दुखद मौत हो गई. घटना और पीसीआर कॉल 19 जून शुक्रवार को दोपहर लगभग 1:30 बजे, जैतपुर पुलिस स्टेशन को लखपत कॉलोनी पार्ट-II, मीठापुर में घरेलू हिंसा की एक गंभीर घटना की पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी. पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे.

आरोपी चंदन शर्मा को तुरंत गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया. तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए आगे की जांच जारी है.

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