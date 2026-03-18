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गाजियाबाद में मासूम की हत्या करने वाला गौरव पुलिस मुठभेड़ में घायल, दोनों पैरों में लगी गोली

गाजियाबाद के नंदग्राम थानाक्षेत्र में सोमवार को एक चार साल की बच्ची संदग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी, जिसका शव पुलिस को मिला था.

गाजियाबाद में मासूम की हत्या करने वाला गौरव पुलिस मुठभेड़ में घायल
गाजियाबाद में मासूम की हत्या करने वाला गौरव पुलिस मुठभेड़ में घायल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 18, 2026 at 10:30 AM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चार साल की मासूम के साथ हैवानियत कर हत्या करने वाला आरोपी गौरव प्रजापति पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है. गौरव प्रजापति के दोनों पैरों में गोली लगी है. आरोपी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें घायल गौरव प्रजापति को पुलिस साथ ले जाती दिखाई दे रही है. वीडियो में गौरव गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है.

मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी गौरव प्रजापति की निशानदेही पर सबूत बरामद करने के लिए पुलिस उसे घटनास्थल पर लेकर गई थी. घटनास्थल पर पहुंचने के बाद गौरव प्रजापति ने पहले से छुपाए गए अवैध हथियार से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही में गौरव के दोनों पैरों में गोली लगी है. फिलहाल इलाज के लिए आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मासूम की हत्या करने वाला गौरव पुलिस मुठभेड़ में घायल: एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद के मुताबिक 18 मार्च 2026 को थाना नन्दग्राम मे पंजीकृत मुक़दमे मे आरोपी गौरव प्रजापति पुत्र लिखीराम निवासी नूरनगर थाना नन्दग्राम द्वारा पूछताछ मे बताया गया कि उसने नाबालिग बच्ची की हत्या की है और हत्या करने के बाद अपने खून से सने हाथो को एक रुमाल से साफ करके घटनास्थल के पास झाड़ियों मे फेका गया है.

जियाउद्दीन अहमद, एसीपी नंदग्राम, गाजियाबाद (ETV Bharat)

अभियुक्त के पास से अवैध हथियार एवं कारतूस बरामद: जियाउद्दीन अहमद ने आगे बताया कि अभियुक्त की निशादेही पर बरामदगी के लिए पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पर लाया गया. जहां पर अभियुक्त द्वारा पूर्व से ही छिपाये गये अवैध हथियार से पुलिस पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग की गई. पुलिस द्वारा आत्मरक्षा मे जवाबी फायरिंग की गई, जिसमे अभियुक्त के दोनो पैरो मे गोली लगी है. अभियुक्त के पास से अवैध हथियार एवं कारतूस बरामद किये गये है. घायल अभियुक्त को उपचार के लिए जिला अस्पताल गाजियाबाद भेजा गया है.

लापता बच्ची की नंदग्राम में मिली थी लाश: नंदग्राम थानाक्षेत्र में सोमवार को एक चार साल की बच्ची संदग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी. परिजनों की सूचना पर पुलिस बच्ची की तलाश में जुटी हुई थी. लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला. इसी बीच सोमवार को रात साढे़ आठ बजे डायल 112 को सूचना मिली कि नंदग्राम थाना क्षत्र में एक बच्ची का शव पड़ा मिला है.

पुलिस ने लापता बच्ची के परिजनों को बुलाकर पहचान कराई तो उन्होंने शिनाख्त अपनी बेटी के रूप में की. परिजनों ने बताया कि सोमवार को बच्ची घर के बाहर खेल रही थी. वह अचानक लापता हो गई. बड़े भीई ने बहन को गायब देखा तो पिता को फोन किया. परिवार के लोग ढोंढने निकले, लेकिन पता नहीं चला. देर रात पुलिस का फोन आया कि एक बच्ची का शव पड़ा हुआ मिला है. परिजन पहुंचे तो उसकी शिनाख्त बेटी के रूप में की.

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