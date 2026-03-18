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गाजियाबाद में मासूम की हत्या करने वाला गौरव पुलिस मुठभेड़ में घायल, दोनों पैरों में लगी गोली

गाजियाबाद में मासूम की हत्या करने वाला गौरव पुलिस मुठभेड़ में घायल ( ETV Bharat )