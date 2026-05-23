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बंद मकान में मिला लापता नाबलिग का शव, शरीर पर चोट के निशान, हत्या की आशंका

15 वर्षीय नाबालिग पिछले कुछ दिनों पहले लापता हो गया था. अब उसका शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. लापता नाबालिग की तलाश कर रही पुलिस को उसका शव गांव के ही एक बंद पड़े मकान में मिला है. शरीर पर चोट के निशान हैं, जो सीधे तौर पर हत्या की तरफ इशारा कर रहे हैं. नाबालिग की मौत के बाद उसके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पुलिस इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुट गई है.

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पिछले कुछ दिनों से लापता 15 वर्षीय नाबालिग का शव एक बंद मकान से बरामद हुआ है. शव मिलने के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. जेवर कोतवाली पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच तेज कर दी है.

संतोष कुमार एडिशनल डीसीपी, ग्रेटर नोएडा ने बताया कि यह पूरा मामला ग्रेटर नोएडा का है. यहाँ रहने वाले 15 वर्षीय नाबालिग अचानक लापता हो गया था. पिता ने काफी तलाश करने के बाद थाने में नाबालिग की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस और परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन तभी पुलिस को सूचना मिली कि गांव के ही एक बंद पड़े मकान के अंदर एक लाश पड़ी है. जब पुलिस दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो वह शव किसी और का नहीं बल्कि लापता नाबालिग का ही था.

संतोष कुमार, एडिशनल डीसीपी, ग्रेटर नोएडा (ETV Bharat)

नाबालिग के शरीर पर चोट के गहरे निशान पाए गए हैं, जिससे परिजनों और पुलिस को पक्का अंदेशा है कि नाबालिग की बेरहमी से हत्या की गई और पहचान छुपाने के लिए शव को इस खाली और बंद पड़े मकान में फेंक दिया गया. वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले के खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं, जो आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं. वहीं, शक के आधार पर पुलिस ने कुछ स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे गुप्त स्थान पर पूछताछ की जा रही है. इस घटना के बाद से गांव के लोगों में भारी गुस्सा है.

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