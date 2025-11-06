ETV Bharat / state

नोएडा में महिला का सिर और हाथ कटा शव मिला, जांच शुरू

नोएडा के एक नाले में एक अज्ञात महिला का सिर और हाथ कटा शव मिलने का मामला सामने आया है.

नोएडा में महिला का सिर और हाथ कटा शव मिला
नोएडा में महिला का सिर और हाथ कटा शव मिला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 6, 2025 at 5:51 PM IST

|

Updated : November 6, 2025 at 6:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना 39 क्षेत्र में स्थित सेक्टर 82 नोएडा कट के पास स्थित नाले में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था और महिला के दोनों हाथ और सिर भी गायब थे. सूचना मिलते ही थाना 39 पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस महिला के शव की शिनाख्त का प्रयास कर रही है.

शव की शिनाख्त के लिए तीन टीमों का गठन: महिला का शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम सेक्टर 82 के पास नाले पर पहुंची और शव को बाहर निकाला. शव की हालत को देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए, क्योंकि शव निर्वस्त्र तथा और उसकी गर्दन कटी हुई थी और सिर भी गायब था. महिला के पूरे शरीर में केवल पैरों में पहने हुए बिछुए मिले.

सुमित कुमार शुक्ला--- एडीसीपी नोएडा (ETV Bharat)

पुलिस अधिकारियों को आशंका है कि महिला की हत्या करने के बाद शव को यहां पर फेंक दिया गया है और शव की पहचान छुपाने के लिए ही उसके सिर और हाथ को काटकर गायब कर दिया गया है.

एडिशनल डीसीपी सुमित कुमार शुक्ला ने बताया कि शव मिलने की सूचना के बाद तत्काल कार्रवाई की गई है और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज भेजा गया है. मृतका के शव की शिनाख्त के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है. आसपास के सीसीटीवी की भी जांच की जा रही है, इसके अलावा जिले में दर्ज गुमशुदगी के मामलों की भी पड़ताल की जा रही है.

यह भी पढ़ें:

Last Updated : November 6, 2025 at 6:05 PM IST

TAGGED:

CRIMES AGAINST WOMEN IN DELHI NCR
MURDER CASES IN DELHI NCR
WOMAN MURDERED IN NOIDA
WOMAN BODY FOUND IN DRAIN IN NOIDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.