नोएडा में महिला का सिर और हाथ कटा शव मिला, जांच शुरू

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना 39 क्षेत्र में स्थित सेक्टर 82 नोएडा कट के पास स्थित नाले में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था और महिला के दोनों हाथ और सिर भी गायब थे. सूचना मिलते ही थाना 39 पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस महिला के शव की शिनाख्त का प्रयास कर रही है.

शव की शिनाख्त के लिए तीन टीमों का गठन: महिला का शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम सेक्टर 82 के पास नाले पर पहुंची और शव को बाहर निकाला. शव की हालत को देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए, क्योंकि शव निर्वस्त्र तथा और उसकी गर्दन कटी हुई थी और सिर भी गायब था. महिला के पूरे शरीर में केवल पैरों में पहने हुए बिछुए मिले.