नोएडा में महिला का सिर और हाथ कटा शव मिला, जांच शुरू
नोएडा के एक नाले में एक अज्ञात महिला का सिर और हाथ कटा शव मिलने का मामला सामने आया है.
Published : November 6, 2025 at 5:51 PM IST|
Updated : November 6, 2025 at 6:05 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना 39 क्षेत्र में स्थित सेक्टर 82 नोएडा कट के पास स्थित नाले में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था और महिला के दोनों हाथ और सिर भी गायब थे. सूचना मिलते ही थाना 39 पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस महिला के शव की शिनाख्त का प्रयास कर रही है.
शव की शिनाख्त के लिए तीन टीमों का गठन: महिला का शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम सेक्टर 82 के पास नाले पर पहुंची और शव को बाहर निकाला. शव की हालत को देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए, क्योंकि शव निर्वस्त्र तथा और उसकी गर्दन कटी हुई थी और सिर भी गायब था. महिला के पूरे शरीर में केवल पैरों में पहने हुए बिछुए मिले.
पुलिस अधिकारियों को आशंका है कि महिला की हत्या करने के बाद शव को यहां पर फेंक दिया गया है और शव की पहचान छुपाने के लिए ही उसके सिर और हाथ को काटकर गायब कर दिया गया है.
एडिशनल डीसीपी सुमित कुमार शुक्ला ने बताया कि शव मिलने की सूचना के बाद तत्काल कार्रवाई की गई है और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज भेजा गया है. मृतका के शव की शिनाख्त के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है. आसपास के सीसीटीवी की भी जांच की जा रही है, इसके अलावा जिले में दर्ज गुमशुदगी के मामलों की भी पड़ताल की जा रही है.
