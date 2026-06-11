नंद नगरी में 42 वर्षीय व्यक्ति की चाकू गोदकर हत्या, गुस्साए परिजनों ने थाने के बाहर किया विरोध प्रदर्शन
दिल्ली एनसीआर में हाल के दिनों में मामूली बातों और अन्य कारणों से हत्या की कई घटनाएं सामने आई हैं.
Published : June 11, 2026 at 2:19 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हत्या की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला नंद नगरी थाना क्षेत्र का है, जहां गुरुवार तड़के 42 वर्षीय व्यक्ति की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. वही हत्या से नाराज परीजनो नें नंद नगरी थाने के बाहर जमा होकर विरोध जताया.
डीसीपी राहुल अहलावल के अनुसार, 11 जून की सुबह थाना नंद नगरी पुलिस को गगन सिनेमा के पास एक व्यक्ति के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां गगन सिनेमा के मुख्य द्वार के सामने सड़क पर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हालत में मिला. पुलिस ने उसे तुरंत जीटीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
42 वर्षीय व्यक्ति की चाकू गोदकर हत्या
पुलिस जांच में मृतक की पहचान मोहम्मद अनीस (42) के रूप में हुई. घटना की सूचना मिलते ही क्राइम टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए. मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है.
तीन बदमाशों का अनीस पर चाकू से हमला
चश्मदीद मोहन सिंह नें बताया की सुबह करीब चार से पांच बजे के बीच तीन बदमाशों ने अनीस पर चाकू से हमला किया. परिजनों के मुताबिक अनीस ने जान बचाने के लिए भागने और विरोध करने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उसका पीछा किया और लगातार चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान आरोपी की पहचान कर ली गई है. उसकी गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही है. शुरुआती जांच में कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. इलाके में लगातार सामने आ रही हत्या की घटनाओं ने लोगों में चिंता बढ़ा दी है. फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे के कारणों और आरोपियों की भूमिका की गहनता से जांच कर रही है.
यह भी पढ़ें-
- दिल्ली: साइबर ठगों का मददगार बैंक डिप्टी मैनेजर गिरफ्तार, 67.92 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेन-देन उजागर
- नोएडा: पुलिस के साथ दो अलग-अलग मुठभेड़ों में चार अपराधी गिरफ्तार, दो बदमाश गोली लगने से घायल
- गाजियाबाद: सूर्य प्रताप हत्याकांड के बाद "ऑपरेशन क्लीन" शुरू, 38 हिस्ट्रीशीटर और 68 लुटेरों के घर अचानक पहुंची पुलिस