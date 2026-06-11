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नंद नगरी में 42 वर्षीय व्यक्ति की चाकू गोदकर हत्या, गुस्साए परिजनों ने थाने के बाहर किया विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हत्या की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला नंद नगरी थाना क्षेत्र का है, जहां गुरुवार तड़के 42 वर्षीय व्यक्ति की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. वही हत्या से नाराज परीजनो नें नंद नगरी थाने के बाहर जमा होकर विरोध जताया.

डीसीपी राहुल अहलावल के अनुसार, 11 जून की सुबह थाना नंद नगरी पुलिस को गगन सिनेमा के पास एक व्यक्ति के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां गगन सिनेमा के मुख्य द्वार के सामने सड़क पर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हालत में मिला. पुलिस ने उसे तुरंत जीटीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

42 वर्षीय व्यक्ति की चाकू गोदकर हत्या

पुलिस जांच में मृतक की पहचान मोहम्मद अनीस (42) के रूप में हुई. घटना की सूचना मिलते ही क्राइम टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए. मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है.