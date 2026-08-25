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नोएडा में बर्थडे के बहाने 13 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या, राखी से पहले उजड़ा बहनों का संसार

दिल्ली एनसीआर में हाल के दिनों में मामूली बातों पर हत्या की कई घटनाएं सामने आई हैं.

नोएडा में 13 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या
नोएडा में 13 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 25, 2026 at 8:55 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: रक्षाबंधन के पावन पर्व से ठीक पहले नोएडा में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. नोएडा के सेक्टर-20 निवासी 13 वर्षीय युवक को उसके साथी बर्थडे पार्टी के बहाने घर से बुलाकर ले गए और बेरहमी से हत्या कर शव को सेक्टर-54 के पार्क में फेंक दिया. 17 अगस्त से लापता युवक का शव मिलने के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. युवक बहनों का अकेला भाई था, बहनें बार-बार यही सवाल कर रही हैं कि आखिर भगवान ने उनके भाई को इतनी जल्दी क्यों बुला लिया. परिवार का आरोप है कि शिकायत के बावजूद दो थानों की पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही और समय रहते कार्रवाई नहीं की.

नोएडा में 13 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या

मृतक युवक की मां का कहना है कि मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो. बर्थडे के बहाने बुलाकर ले गए और मेरे बच्चे को मार दिया. परिजनों के अनुसार, 17 अगस्त को दोस्त युवक को बर्थडे का झांसा देकर ले गए थे. देर रात तक जब वह घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने तलाश शुरू की. मां का आरोप है कि वे सेक्टर-12/22 चौकी और सेक्टर-24 व सेक्टर-20 थाने के चक्कर काटती रहीं, लेकिन पुलिस ने नशा उतरने की बात कहकर और सीमा विवाद बताकर चार दिनों तक गुमशुदगी तक दर्ज नहीं की.

मनीषा सिंह, एडीसीपी नोएडा (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि 21 अगस्त को सेक्टर-54 के पार्क में शव मिला, जिसकी शिनाख्त पोस्टमॉर्टम हाउस में हाथ में बंधे कलावा/धागे से मां ने की. बहनों का इकलौता भाई छिन जाने से गुस्साए परिजनों ने पोस्टमॉर्टम हाउस पर आरोपियों के एनकाउंटर की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया.

छात्र की हत्या के मामले पर ADCP मनीषा सिंह ने कहा, "कल 24 अगस्त को एक सेक्टर 20 निवासी महिला ने अपने बच्चे के गायब होने की सूचना दी. तत्काल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया. महिला ने 2 लोगों पर शक जाहिर किया था. टीम ने आरोपियों को अभिरक्षा में लिया. सेक्टर 54 के जंगल में एक शव मिला था, महिला ने शव की पहचान अपने बच्चे के तौर पर की. टीम ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया है. अन्य को पकड़ने के लिए टीम रवाना है. वहीं, किशोर के शव के पोस्टमॉर्टम में शरीर पर कोई जाहिर चोट नहीं पाई गई है और मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है.

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