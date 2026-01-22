ETV Bharat / state

दिल्ली: मंगोलपुरी में युवक की सरेआम चाकू मारकर हत्या, घटना CCTV आया सामने

दिल्ली के बाहरी जिला मंगोलपुरी थाना इलाके मेें एक युवक को चाकू सा मार कर हत्या करने का मामला सामने आया है.

मंगोलपुरी में युवक की चाकू मारकर हत्या
मंगोलपुरी में युवक की चाकू मारकर हत्या (ETV Bharat)
Published : January 22, 2026 at 10:50 AM IST

नई दिल्ली: नए साल की शुरुआत से ही राजधानी दिल्ली में हत्याओं का सिलसिला थमनें का नाम नहीं ले रहा हैं, ताज़ा मामला दिल्ली के बाहरी जिला मंगोलपुरी थाना इलाके का हैं, जहां बीती शाम को N ब्लॉक पार्क में 2 लड़के पार्क में खड़े थे. तभी कुछ बदमाश आते है और ताबड़तोड़ चाकूओं से हमला कर देते है. हमला सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा जा सकता है कि कैसे बदमाशों ने बेहरमी से युवक की हत्या कर दी.

घटना के चश्मदीद और मृतक के दोस्त नें बताया कि तभी कुछ लडके पार्क में आये और उन्होंने आते ही चाकूओ से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. खून से लथपथ हालत में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स नें इसको मृत घोषित कर दिया. मंगोलपुरी थाना पुलिस समेत जिले की कई टीमें आरोपियों की तालाश में जुटी.

मृतक की पहचान 23 वर्षीय आकाश उर्फ़ अक्कू के रूप में हुई है, जो मंगोलपुरी ब्लॉक का रहने वाला था. आकाश अपने पिता के साथ काम किया करता था. परिवार के अनुसार, आकाश ही घर का इकलौता कमाने वाला था और पिता की हालत पहले से ही खराब रहती है.

चश्मदीद नें बताया कि उसने अपने दोस्त को बचाने की बहुत कोशिश कि लेकिन हमलवारो के हाथों में चाक़ू थे, हालांकि मृतक नें उनसे बचनें के लिए एक घर में घुसक़र जान बचाने की भी कोशिश की लेकिन आरोपियों नें घर से निकलकर हमला किया.

युवक की चाकू मारकर हत्या (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी कुसुम ने बताया कि एक युवक को कुछ लोग ताबड़तोड़ चाकू मार रहे थे और फरार हो हुए. घायल अवस्था में युवक को अस्पताल ले जाया गया. कुसुम ने कहा कि चाकूबाजी की वारदाते मंगोलपुरी में आम होती जा रही है. मृतक के दोस्त कुणाल ने बताया कि हम लोग पार्क में खड़े थे, तभी अचानक से कुछ लड़के आए और मेरे दोस्त को चाकू मारने लगे, मैने जब बचाव किया, किसी घर में घुसने का प्रयास किया तो उन्होंने मुझ पर भी हमला।किया, पर में बच गया. मारने वाले में आजाद नाम का युवक था, जो इस तरह की गड़बड़ियों में लिप्त रहता है. यह सब उसके द्वारा किया गया.

मंगोलपुरी चाकूबाजी हत्याकांड में आउटर डीसीपी सचिन शर्मा जी से बात करने पर उन्होंने बताया कि इस में संदिग्ध आरोपियों की पहचान की जा चुकी है. बहरहाल अपराधियों की खोज के लिए टीम जांच में लगी है.

