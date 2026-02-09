ETV Bharat / state

दिल्ली: मंगोलपुरी में 10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या, स्थानीय लोगों में आक्रोश

दिल्ली के स्कूलों में मारपीट और हिंसा की कई दुखद घटनाएँ सामने आई हैं. इन घटनाओं का मुख्य कारण आपसी रंजिश रही हैं.

मंगोलपुरी में 10वीं क्लास के छात्र की हत्या
मंगोलपुरी में 10वीं क्लास के छात्र की हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 9, 2026 at 5:37 PM IST

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में में क्राइम की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है. आए किसी न किसी इलाके में बदमाश वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जा रहे है. ताजा मामला बड़ा ही हैरान करने वाला है. 10वीं क्लास में पढ़ने वाले सुधांशु की चाकू माकर हत्या कर दी गई है. घटना के बाद से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है.

दरअसल, राजधानी दिल्ली में स्कूल में पढ़ने वाले सुधांशु दसवीं कक्षा का छात्र था, जो पेपर देने मंगोलपुरी के ओ ब्लॉक में गया था. जब बाहर निकला तो किसी छात्र ने उसके सिर में चाकू मारकर आर-पार कर दिया. घायल हालत में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई.

10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या (ETV Bharat)

बता दें कि पिछले करीब चालीस दिनों में चाकूबाजी की पांचवीं वारदात है. बच्चे के घर वालों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश कर रही है.

छात्र के पिता शिव कुमार ने बताया कि मुझे फोन आया कि मेरे बेटे को किसी ने चाकू मारा है. एक बेटे के साथ का बच्चा घर भागता हुआ आया ओर बोला कि सुधांशु को किसी ने चाकू मार दिया. मुतक छात्र की उम्र 15 वर्ष बताई जा रही है. परिवार के अनुसार वह सुबह घर से प्री-बोर्ड परिक्षा देने स्कूल गया था. वह पढ़ाई में अच्छा था और किसी विवाद में शामिल नहीं था.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों द्वरा उसे मृत घोषित कर दिया गया. परिजनों और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. फिलहाल, हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश की जा रही है. प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश या छोटे विवाद की आशंका जताई जा रही है. लेकिन पुलिस द्वरा कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी सचिन शर्मा ने कहा कि अभी जांच चल रही है, प्राप्त सबूतों और चश्मदीदों के बयान लिए जा रहे हैं. अधिक जानकारी मिलते ही साझा की जाएगी.

बीते कुछ सालों में हिंसक वारदातों का विवरण

दिल्ली स्कूल हिंसा: घटनाक्रम (2024 - 2026)

दिसंबर 2024: दक्षिण दिल्ली के एक प्रमुख स्कूल में छात्रों के दो गुटों के बीच कैंटीन में विवाद हुआ, जिसने बाद में मारपीट का रूप ले लिया. इसमें कुछ छात्रों को मामूली चोटें आईं.

मई 2024: पूर्वी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में परीक्षा के दौरान नकल रोकने पर छात्रों ने एक शिक्षक के साथ हाथापाई की.

3 जनवरी 2025 (शकरपुर): पूर्वी दिल्ली के शकरपुर स्थित 'राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय' के बाहर 14 वर्षीय छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. यह घटना स्कूल की छुट्टी के समय हुई. विवाद की शुरुआत स्कूल के अंदर एक 'डॉज बॉल' खेल के दौरान हुई थी, जिसके बाद आरोपी छात्रों ने बाहर से अपने साथियों को बुलाकर छात्र पर हमला किया.

13 सितंबर 2025 (त्रिलोकपुरी): मयूर विहार इलाके के एक सरकारी स्कूल के अंदर घुसकर चार बाहरी युवकों ने एक 23 वर्षीय युवक पर चाकू से कई वार किए। हमलावर दीवार फांदकर स्कूल में घुसे थे. पुलिस ने इस मामले में 'आकाश उर्फ तालिबान' और 'अनिकेत उर्फ शूटर' जैसे आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

24 अक्टूबर 2025 (ग्रेटर कैलाश): दक्षिण दिल्ली के एक निजी स्कूल के बाहर छात्रों के दो गुटों के बीच झगड़े के बाद एक छात्र का बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छात्र को छुड़ाया और चार नाबालिगों को हिरासत में लिया, जिनके पास से देशी कट्टा और कारतूस बरामद हुए.

