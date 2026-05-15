खूंटी में भाई की हत्या के मुख्य गवाह छात्रा का अपहरण, 5 दिन बाद भी सुराग नहीं, एसपी बोले- सकुशल बरामदगी की कोशिशें जारी
खूंटी में भाई की हत्या की मुख्य गवाह छात्रा का अपहरण होने के 5 दिन बाद भी पुलिस आरोपियों का पता नहीं लगा पाई है.
Published : May 15, 2026 at 3:34 PM IST
रांची/खूंटी: जिले में अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस का एक और मामला सामने आया है. मुरहू थाना क्षेत्र के ईट्ठ गांव से 18 वर्षीय छात्रा मांगी कुमारी का हथियारबंद नकाबपोश अपराधियों ने अपहरण कर लिया. घटना के पांच दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस अब तक छात्रा का कोई सुराग नहीं लगा सकी है. अपहृत छात्रा अपने भाई सीनू पूर्ति हत्याकांड की मुख्य गवाह बताई जा रही है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है.
11 मई को हथियार के बल पर हुआ था अपहरण
परिजनों की और से दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, 11 मई की रात करीब आठ बजे बाइक पर सवार तीन नकाबपोश अपराधी गांव पहुंचे थे. आरोप है कि अपराधियों ने घर में घुसकर पिस्तौल और चाकू के बल पर मांगी कुमारी को जबरन अपने साथ ले गए. परिवार का कहना है कि अपहरणकर्ताओं ने 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी है और रकम नहीं मिलने पर छात्रा की हत्या की धमकी भी दी है.
12 मई को दर्ज हुई थी प्राथमिकी
घटना के बाद 12 मई को परिजनों ने मुरहू थाना में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने कांड संख्या 43/26 के तहत बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है लेकिन अब तक छात्रा की बरामदगी नहीं हो सकी है. घटना के बाद परिवार में भय का माहौल है और सुरक्षा के मद्देनजर परिजनों ने अपनी दूसरी नाबालिग बेटी को रिश्तेदार के घर भेज दिया है.
अपह्वत की तलाश में जुटी है विशेष टीम
पुलिस युवती की सकुशल बरामदगी के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है. मामले की जांच हर संभावित एंगल से की जा रही है और विशेष टीम का गठन कर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस का प्रयास है कि जल्द से जल्द छात्रा को अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराया जाए: ऋषभ गर्ग, एसपी
अपहरण के पीछे पुरानी रंजिश की संभावना
पुलिस जांच में पुरानी रंजिश का एंगल भी सामने आ रहा है. जानकारी के अनुसार, 2022 में जमीन विवाद को लेकर मांगी कुमारी के भाई सीनू पूर्ति और उसके भाई सागर पर कानू पूर्ति की हत्या का आरोप लगा था. बाद में दिसंबर 2025 में जेल से बाहर आने के कुछ समय बाद सीनू पूर्ति की भी हत्या कर दी गई थी. मांगी कुमारी उसी हत्याकांड की प्रत्यक्षदर्शी गवाह बताई जा रही है. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि गवाही प्रभावित करने या पुरानी दुश्मनी के कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा.
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