ब्लाइंड मर्डर का खुलासा: दिमागी रूप से कमजोर बड़े भाई से परेशान था छोटा, शराब पिलाकर रस्सी से घोंटा गला

पुलिस अधीक्षक जय यादव ने एसपी दफ्तर में बताया कि मृतक विकास मानसिक रूप से कमजोर था. उसके पिता का देहांत हो चुका था और मां दिव्यांग है. ऐसे में विकास का छोटा भाई अंकित मेघवाल (20) परेशान था. इससे निजात पाने के लिए अंकित ने अपने भाई विकास की हत्या की साजिश रची.

चूरू: जिला पुलिस ने बुधवार को तीन दिन पहले हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया. 25 वर्षीय विकास मेघवाल का नेशनल हाईवे 52 से 100 मीटर दूर शव मिला था. विकास की हत्या उसके छोटे भाई ने की. छोटे भाई को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया.

एसपी यादव ने बताया कि आरोपी अंकित ने पहले अपने बड़े भाई को शराब पिलाई. फिर एक नाबालिग की सहायता से बाइक से वारदात स्थल तक ले गया. वहां अंकित ने विकास को फिर शराब पिलाई और रस्सी से गला घोंट दिया.

पुलिस ने खंगाले 200 कैमरे: एसपी यादव ने बताया रविवार को बॉडी मिलने के बाद पुलिस की तीन टीमें बनाई गई. पुलिस ने करीब 200 कैमरे खंगाले तो मृतक की पहचान हुई. इसके बाद शक की सुई छोटे भाई अंकित पर गई. पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और भाई की हत्या करना कबूल किया.

नाबालिग की लिप्तता की जांच: एसपी जय ने कहा कि पुलिस वारदात में नाबालिग की लिप्तता की जांच कर रही है. डीएसपी सुनील झाझड़िया ने बताया कि वारदात का खुलासा करने के लिए एक DST और रतननगर थाना पुलिस की दो टीमें बनाई गई थी. टीमों की मॉनिटरिंग खुद डीएसपी झाझड़िया कर रहे थे.

