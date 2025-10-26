छह बच्चों की मां ने प्रेमी संग मिलकर किया पति का कत्ल; FIR दर्ज करवाकर पुलिस को किया गुमराह, ऐसे खुला राज
अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने कहा जाकिर की हत्या के आरोप में हसीना बेगम और अब्दुल सलाम को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2025 at 8:28 PM IST
बहराइच: बहराइच में प्रेमी संग मिलकर 6 बच्चों की मां ने अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी. पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की थी. उसने जमीनी विवाद की बात कहकर रिश्तेदारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था.
जब पुलिस ने जांच शुरू की, तो उसका कच्चा चिट्ठा खुलने लगा. पुलिस ने रविवार को हत्या का खुलासा कर दिया. पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसको प्रेमी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया.
थाना खैरीघाट पुलिस व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा युवक की हत्या की घटना का सफल अनावरण कर आलाकत्ल बरामद करते हुए 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी की बाइट...@Uppolice #BaharaichPolice https://t.co/EExmQiDFWU pic.twitter.com/9A3imohOPJ— BAHRAICH POLICE (@bahraichpolice) October 26, 2025
चचिया ससुर और बहनोई पर लगाया था आरोप: अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने कहा कि खैरीघाट के अलीनगर कला का रहने वाला जाकिर अपनी पत्नी हसीना और 6 बच्चों के साथ रहता था. पत्नी हसीना बेगम ने 25 अक्टूबर को पुलिस को सूचना दी थी कि उसके पति जाकिर की उसके चचिया ससुर और बहनोई ने हत्या कर दी है. इस सूचना पर खैरीघाट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की.
पति बन गया था प्रेम कहानी का विलेन: जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पति, पत्नी और वो का मामला सामने आया. जांच में पुलिस को पता चला कि जाकिर की पत्नी हसीना बेगम का प्रेम प्रसंग अब्दुल सलाम उर्फ पिद्दी के साथ करीब दो साल से चल रहा है. इस प्रेम कहानी में हसीना का पति जाकिर विलेन बन गया था. हसीना बेगम ने अपने प्रेमी अब्दुल सलाम के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया.
प्लान बनाकर किया मर्डर: 24 अक्टूबर को दिन में हसीना और अब्दुल सलाम ने रात में जाकिर की हत्या करने का प्लान बनाया था. यह तय हुआ था कि हत्या का इल्जाम जमीनी विवाद के कारण चचिया ससुर और बहनोई पर लगा देंगे.
रात को दोनों ने मिलकर जाकिर का गला घोंट दिया. फिर घर से बाहर लाकर चाकू से गला काटकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने जाकिर की पत्नी हसीना और उसके प्रेमी अब्दुल सलाम उर्फ पिद्दी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया.
