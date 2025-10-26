ETV Bharat / state

छह बच्चों की मां ने प्रेमी संग मिलकर किया पति का कत्ल; FIR दर्ज करवाकर पुलिस को किया गुमराह, ऐसे खुला राज

बहराइच: बहराइच में प्रेमी संग मिलकर 6 बच्चों की मां ने अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी. पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की थी. उसने जमीनी विवाद की बात कहकर रिश्तेदारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. जब पुलिस ने जांच शुरू की, तो उसका कच्चा चिट्ठा खुलने लगा. पुलिस ने रविवार को हत्या का खुलासा कर दिया. पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसको प्रेमी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया. चचिया ससुर और बहनोई पर लगाया था आरोप: अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने कहा कि खैरीघाट के अलीनगर कला का रहने वाला जाकिर अपनी पत्नी हसीना और 6 बच्चों के साथ रहता था. पत्नी हसीना बेगम ने 25 अक्टूबर को पुलिस को सूचना दी थी कि उसके पति जाकिर की उसके चचिया ससुर और बहनोई ने हत्या कर दी है. इस सूचना पर खैरीघाट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की.