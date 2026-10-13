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लखनऊ में होटल की 10वीं मंजिल से गिरी समरीन, साथ मौजूद अवनीश बाइक लेकर भागा, हत्या का केस दर्ज

समरीन मौत मामले में हत्या का केस दर्ज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : सुशांत गोल्फ सिटी में होटल सेलेस्टियल मैन्योर ओमेक्स न्यू हजरतगंज के 10वें फ्लोर से संदिग्ध हालात में गिरकर हुई 24 वर्षीय समरीन की मौत के मामले में पुलिसिया जांच तेज हो गई है. पुलिस ने मृतका की बहन की तहरीर पर सुल्तानपुर निवासी आरोपी युवक अवनीश जायसवाल उर्फ देव के खिलाफ हत्या की गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है.

सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ है कि समरीन के नीचे गिरते ही आरोपी कमरे से भागा, लिफ्ट के जरिए बेसमेंट में पहुंचा और बाइक स्टार्ट कर फरार हो गया. परिजनों का सीधा आरोप है कि अवनीश ने शादी के विवाद में समरीन को 10वीं मंजिल से नीचे धक्का देकर कत्ल किया है. पुलिस कमिश्नरेट की दो टीमें आरोपी की धरपकड़ के लिए सुल्तानपुर और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं.

तलाक की पेशी छोड़ पहुंची थी समरीन : चौक के हाता सूरत सिंह निवासी 24 वर्षीय समरीन शादीशुदा थी और कोर्ट में उसका तलाक का केस चल रहा था. सोमवार को मुकदमे की अहम पेशी थी, लेकिन वह सुबह करीब 11 बजे बहन हबीबा के लिए कपड़े खरीदने की बात कहकर घर से निकली थी. छानबीन में सामने आया कि सुल्तानपुर के दोस्तपुर फिरोजपुर खुर्द निवासी अवनीश जायसवाल उर्फ देव उसे अकबरी गेट से लेकर सीधे होटल सेलेस्टियल पहुंचा. दोनों ने दोपहर 11:46 बजे 10वें फ्लोर पर स्थित कमरा नंबर 1037 में चेक-इन किया था. दोपहर से शाम तक कमरे में रहने के बाद ठीक शाम 6:00 बजे समरीन 10वें फ्लोर की बालकनी से नीचे फर्श पर आ गिरी. सिर में चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई. फुटेज में साफ देखा गया कि जैसे ही युवती नीचे गिरी, अवनीश बदहवास हालत में कमरे से बाहर निकला. उसने न तो होटल स्टाफ को खबर दी और न ही एम्बुलेंस बुलाई. लिफ्ट से सीधे बेसमेंट पार्किंग पहुंचा और अपनी बाइक दौड़ाकर वहां से रफूचक्कर हो गया.