देहरादून में वरिष्ठ पत्रकार की मौत, हत्या का मुकदमा दर्ज, दोबारा कराया जा रहा पोस्टमॉर्टम

देहरादून में वरिष्ठ पत्रकार पंकज मिश्रा की मौत मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है.

JOURNALIST PANKAJ MISHRA DEATH CASE
देहरादून में वरिष्ठ पत्रकार पंकज मिश्रा की मौत का मामला. (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 17, 2025 at 4:54 PM IST

देहरादून: राजधानी देहरादून में वरिष्ठ पत्रकार पंकज मिश्रा की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. मृतक पंकज मिश्रा के छोटे भाई अरविंद मिश्रा ने इस मामले में राजपुर थाने में तहरीर दी थी, उसी के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया. मंगलवार को पंकज मिश्रा का पोस्टमॉर्टम हो गया था, लेकिन परिजनों की अपील पर आज बुधवार दोबारा से पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई की जा रही है.

मृतक पंकज मिश्रा के छोटे भाई अरविंद मिश्रा ने पुलिस को जो तहरीर दी है, उसके मुताबिक उनका बड़ा भाई पंकज मिश्रा दून विहार जाखन में अपने घर में पत्नी लक्ष्मी के साथ रहते थे. 15 दिसंबर की रात करीब 10 बजे अमित सहगल नाम का व्यक्ति अपने कुछ अन्य लोगों के साथ पंकज मिश्रा के घर आया और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से मारपीट शुरू कर दी.

देहरादून में वरिष्ठ पत्रकार की मौत मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज. (ETV BHARAT)

घर में घुसकर मारपीट का आरोप: आरोप है कि अमित सहगल ने पंकज मिश्रा के सीने, पेट पर लात-घूंसे मारने शुरू कर दिए, जिस कारण पंकज मिश्रा के मुंह से खून निकलने लगा. अमित सहगल के साथ आए युवक ने कहा कि ये हार्ट और लिवर का मरीज है, इसके पेट और सीने पर मारो. तब अमित सहगल बोलता है कि बस इतने में ही इसका काम हो जायेगा. मारपीट के बाद पंकज मिश्रा का मोबाइल छीन लिया गया.

पत्नी लक्ष्मी का भी मोबाइल छीना: आरोप है कि इस बीच पंकज की पत्नी जब अपने मोबाइल से पुलिस को सूचना देना चाह रही थी, तो अमित सहगल और उसके साथियों ने पत्नी लक्ष्मी का भी मोबाइल छीन कर उनके साथ बदसलूकी की और वहां से भाग गए. इसके बाद पंकज मिश्रा ने राहगीर के फोन से पुलिस को घटना की सूचना दी.

हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हो गई मौत: अरविंद मिश्रा की तहरीर के अनुसार मौके पर पहुंची पुलिस ने मेडिकल और तहरीर के लिए कहा, लेकिन भाई पंकज मिश्रा और भाभी लक्ष्मी ने चोट व डर के कारण रात में न जाकर सुबह कार्रवाई करने की बात कही. पंकज मिश्रा ने 16 दिसंबर की सुबह लगभग 3 बजे दर्द से कराहते हुए अपनी पत्नी को आवाज लगाई कि उन्हें दर्द हो रहा है. पत्नी लक्ष्मी जब उठी तब तक पंकज बिस्तर से उठे खड़े हुए और अचेत होकर जमीन पर गिर गए. उसके बाद पड़ोसियों को उठाकर उनके फोन से परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद एम्बुलेंस से दून अस्पताल लाए, जहां डाक्टरों पंकज को मृत घोषित कर दिया.

दोबारा किया जा रहा पोस्टमॉर्टम: मृतक पंकज मिश्रा के भाई अरविंद मिश्रा ने बताया है कि वो मुंबई से देहरादून पहुंचे हैं. देहरादून पहुंचते ही उन्होंने एसएसपी अजय सिंह से मुलाकात कर दोबारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की अपील की थी, जिसके बाद आज दोबारा से पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई की जा रही है.

अरविंद मिश्रा का आरोप है कि जिस तरह से कल पोस्टमॉर्टम हुआ तो उनको शक है कि आरोपी अमित सहगल ने कोई सेटिंग तो नहीं कर ली है. क्योंकि अमित सहगल का इतिहास है कि वह डॉक्टर को ब्लैकमेल करता है. इसी डर के कारण रिपोर्ट में हेराफेरी हो सकती थी.

वहीं, इस मामले में एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया है कि पंकज मिश्रा की मौत के बाद देहरादून के थाना राजपुर में मुंबई से लौट पंकज के भाई ने देर रात पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर थाना राजपुर पुलिस ने आरोपी अमित सहगल और उसके साथियों के खिलाफ BNS की धारा 103, 304, 333 और 352 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. साथ ही पुलिस हर पहलू में जांच कर रही है और जल्द ही घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

