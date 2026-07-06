ETV Bharat / state

कोर्ट के आदेश पर पत्नी समेत चार लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज, जहरीला पदार्थ देकर मौत का आरोप

किच्छा क्षेत्र में युवक की संदिग्ध मौत मामले ने लिया नया मोड़, कोर्ट के आदेश पर पत्नी, सास, ससुर और साले के खिलाफ मुकदमा दर्ज

District and Sessions Court Udham Singh Nagar
जिला एवं सत्र न्यायालय उधम सिंह नगर (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 6, 2026 at 10:29 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: किच्छा में एक सनसनीखेज मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मृतक की पत्नी, सास, ससुर और साले के खिलाफ हत्या समेत गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि संपत्ति और रुपए की मांग को लेकर उनके बेटे को लगातार प्रताड़ित किया जाता था. आखिरकार उसे जहरीला पदार्थ देकर मौत के घाट उतार दिया गया.

जानकारी के मुताबिक, बंडिया भट्टा वार्ड नंबर 5 निवासी मक्खन सिंह ने न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके तीन बेटे हैं, जिनमें से सुरेंद्र सिंह का विवाह एक युवती से हुआ था. आरोप है कि विवाह के बाद से ही पत्नी, सास, ससुर और साले विकास, सुरेंद्र सिंह पर परिवार से अलग रहने का दबाव बनाते थे. बाद में सुरेंद्र सिंह अलग रहने लगा, लेकिन इसके बावजूद मक्खन सिंह अपने बेटे और बहू को नियमित रूप से राशन एवं अन्य आवश्यक घरेलू सामान उपलब्ध कराते रहे.

प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि पत्नी लगातार अपने पति पर पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलाने और 20 लाख रुपए की मांग को लेकर दबाव बनाती थी. विरोध करने पर वो अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर विवाद करती थी और सुरेंद्र सिंह पर मायके में जाकर रहने का दबाव भी बनाती थी. इतना ही नहीं प्रार्थी के अनुसार सुरेंद्र सिंह के नाम पर कराई गई एलआईसी पॉलिसी में भी पत्नी को नामिनी बनाया गया था, जिसके बाद आर्थिक मांगों का दबाव और बढ़ गया.

District and Sessions Court Udham Singh Nagar
उधम सिंह नगर का जिला एवं सत्र न्यायालय (फोटो- ETV Bharat)

29 नवंबर 2024 को हुई थी मौत: शिकायत के अनुसार, 27 नवंबर 2024 को सुरेंद्र सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई. पहले उनका उपचार हल्द्वानी में कराया गया और बाद में गंभीर हालत होने पर भोजीपुरा स्थित श्री राममूर्ति स्मारक मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड साइंसेज में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान 29 नवंबर 2024 को उनकी मौत हो गई.

जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत की पुष्टि: मक्खन सिंह का आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण जहरीले पदार्थ का सेवन सामने आया है. उनका दावा है कि उनके बेटे को साजिश के तहत जहर देकर मार दिया गया. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आरोपित पक्ष उन्हें और उनके परिवार को लगातार धमकियां दे रहा है कि यदि उन्होंने कार्रवाई की कोशिश की तो उनके साथ भी ऐसा ही अंजाम होगा.

प्रार्थी ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने पहले स्थानीय पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद कोतवाली किच्छा के प्रभारी निरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर को भी पंजीकृत डाक के माध्यम से शिकायत भेजी गई. कार्रवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 175(3) के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया.

न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए कोतवाली किच्छा पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए. ऐसे में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस ने संबंधित आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है.

"न्यायालय के आदेश के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है और जांच में जो भी तथ्य एवं साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी."- अनुराग सिंह, उपनिरीक्षक, किच्छा कोतवाली

किच्छा से 19 साल की युवती रहस्यमय ढंग से लापता: किच्छा क्षेत्र से 19 वर्षीय युवती के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है. घर से सामान लेने निकली युवती देर शाम तक वापस नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, किच्छा के आजाद नगर निवासी एक महिला ने कोतवाली किच्छा में तहरीर देकर बताया कि उनकी 19 साल की बेटी सुबह करीब 11 बजे घर से पास की दुकान पर कुछ सामान खरीदने के लिए निकली थी. परिवार को उम्मीद थी कि वो कुछ ही देर में वापस लौट आएगी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वो घर नहीं पहुंची.

परिजनों ने पहले अपने स्तर पर रिश्तेदारों, परिचितों और आसपास के संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की. देर रात तक खोजबीन के बावजूद जब युवती का कोई पता नहीं चला तो परिजनों की चिंता बढ़ गई. इसके बाद उन्होंने कोतवाली किच्छा पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी देते हुए गुमशुदगी दर्ज कराने की मांग की.

तहरीर में युवती का हुलिया भी पुलिस को उपलब्ध कराया गया है. युवती की उम्र लगभग 19 वर्ष, रंग गेहुआं, कद लगभग 5 फीट 2 इंच बताया गया है. घटना के समय वो सफेद रंग का कुर्ता-पायजामा पहने हुए थी. परिजनों ने उसका मोबाइल नंबर भी पुलिस को उपलब्ध कराया, लेकिन बताया जा रहा है कि उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा है, जिससे उसकी लोकेशन का भी तत्काल पता नहीं चल सका.

पुलिस ने तहरीर के आधार पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. युवती की तलाश के लिए पुलिस आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ कर रही है. साथ ही उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों और अन्य माध्यमों से भी उसकी तलाश की जा रही है. आवश्यकता पड़ने पर आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा सकती है. ताकि, युवती की अंतिम लोकेशन का पता लगाया जा सके.

"परिजनों की तहरीर के आधार पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है. युवती की तलाश के लिए आवश्यक पुलिस टीमों को सक्रिय किया गया है और उपलब्ध सभी तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. आमजन से भी अपील है कि यदि किसी को युवती के संबंध में कोई जानकारी मिले, तो तत्काल निकटतम पुलिस थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें."- भूपेंद्र सिंह धौनी, सीओ

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

CASE REGISTERED AGAINST WIFE
KICHHA GIRL MISSING
किच्छा से युवती लापता
सुरेंद्र मौत पर पत्नी पर मुकदमा
KICHHA SURENDRA SINGH DEATH CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.