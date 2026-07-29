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8 साल पहले जिसकी हत्या का केस दर्ज हुआ.. वो निकला जिंदा, बिहार पुलिस का खौफनाक खुलासा

बिहार के पटना जिले में 8 साल पहले एक बच्चे की हत्या के मामले ने चौंकाने वाला मोड़ ले लिया. जानें किस्मत मांझी की कहनी

MAN FOUND ALIVE IN FATUHA
8 साल पहले हत्या, अब जिंदा मिला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 29, 2026 at 4:52 PM IST

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पटना: बिहार की राजधानी पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. साल 2018 में, जिस 10 साल के बच्चे की हत्या कर शव गायब करने का मामला दर्ज हुआ था, वह बच्चा आठ साल बाद जिंदा मिला. फतुहा पुलिस ने मृत युवक को उसके ही घर से बरामद किया है.

8 साल पहले हत्या, अब जिंदा मिला : पुलिस के मुताबिक, शिवजी मांझी बिहार के नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र के निवासी हैं. वर्ष 2018 में फतुहा थाना में कृष्णा उर्फ किस्मत मांझी की हत्या हुई थी. मामले में कृष्णा के चाचा राकेश मांझी ने फतुहा थाना में कांड संख्या 182/18 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

कृष्णा की हत्या, शव गायब करने का आरोप : प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि जिले के नयका रोड स्थित एक ईंट भट्टे पर काम करने वाले 10 वर्षीय कृष्णा की हत्या कर उसका शव गायब कर दिया गया. आठ साल तक मामले में सभी पक्षों के पूछताछ और तफ्तीश के बाद भी मर्डर मिस्ट्री से पर्दा नहीं उठा.

8 साल बाद जिंद मिला मृतक कृष्णा : इस बीच, हत्या के 8 साल बाद फतुहा थानाध्यक्ष श्रीमंत कुमार सुमन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच को नए सिरे से आगे बढ़ाया है. जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके आधार पर पता चला कि जिस बच्चे को मृत मान लिया गया था, वह जीवित है. वर्तमान में कृष्णा की उम्र लगभग 18 वर्ष का है.

वो लौटा था, लेकिन पुलिस को नहीं लगी भनक : पुलिस जांच में सामने आया कि कृष्णा की कथित मौत की कहानी को सच साबित करने के लिए उसे उसकी बुआ के पास यूपी के मेरठ भेज दिया गया था. इसके बाद वह कुछ समय तक मेरठ और फिर चंडीगढ़ में रहा. 5-6 साल बाद वह अपने गांव लौटा, लेकिन उस समय पुलिस को इसकी जानकारी नहीं मिल सकी. बाद में उसने असम के सिलचर में अपना ठिकाना बना लिया.

इस बार पुलिस ने दबोच लिया : वहीं पिछले दिनों एक बार फिर कृष्णा असम से बिहार के जहानाबाद अपने घर लौटा. सूचना के बाद फतुहा पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए रहुई स्थित उसके घर से कृष्णा उर्फ किस्मत मांझी को जिंदा और सकुशल बरामद कर लिया. इस पूरे मामले की पुष्टि फतुहा एसडीपीओ-1 अवधेश कुमार ने की.

''करीब आठ साल पहले दर्ज हत्या के इस चर्चित मामले में कथित मृतक के जीवित मिलने से कई नए सवाल खड़े हो गए हैं. अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि झूठी हत्या की कहानी किसने और किन परिस्थितियों में रची, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके. '' - अवधेश कुमार, एसडीपीओ-1, फतुहा, पटना

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