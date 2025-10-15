ETV Bharat / state

अजमेर में दो बहनों की हत्या का मामला, गिरफ्तार 10 आरोपी पुलिस रिमांड पर

अजमेर: दो बहनों को पिकअप से कुचल कर मौत के घाट उतारने के मामले में पुलिस के हाथ आए 10 आरोपियों से सिविल लाइन थाने में पूछताछ जारी है. आरोपी दो दिन के पुलिस रिमांड पर हैं. यह घटना गत 7 अक्टूबर की है. जहां एक पक्ष ने रात को सो रहे दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला बोल दिया था. अचानक हुई घटना के बाद जब आरोपियो को रोकने के लिए दो बहनों ने प्रयास किया, तो उन्हें पिकअप से कुचलकर मार दिया था. पीड़ित पक्ष की ओर से सिविल लाइन थाने में हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था.

थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मदनगंज किशनगढ़ निवासी मुकेश, छोटू, हेतराम, लखन, मंगल, दशम, मिस्टर, मुकेश और विकास है. कोर्ट से आरोपियों का 2 दिन का डिमांड लेने के बाद उनसे वारदात में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि मामले में पीड़ित पक्ष ईश्वर ने सिविल लाइन थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था. पीड़ित ईश्वर ने बताया कि उसका साला मुकेश, चाचा ससुर हेतराम और ससुर छोटेलाल समेत एक दर्जन से अधिक लोग पिकअप में कायड़ चौराहे के पास बंजारों के डेरे में आए. जहां आरोपियों ने डेरे में सो रहे लोगों पर अचानक हमला बोल दिया था.