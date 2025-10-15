ETV Bharat / state

अजमेर में दो बहनों की हत्या का मामला, गिरफ्तार 10 आरोपी पुलिस रिमांड पर

पुलिस ने हत्या के मामले में पकड़े 10 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने दो दिन की पुलिस रिमांड दी है.

Murder accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में हत्या आरोपी (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 5:24 PM IST

2 Min Read
अजमेर: दो बहनों को पिकअप से कुचल कर मौत के घाट उतारने के मामले में पुलिस के हाथ आए 10 आरोपियों से सिविल लाइन थाने में पूछताछ जारी है. आरोपी दो दिन के पुलिस रिमांड पर हैं. यह घटना गत 7 अक्टूबर की है. जहां एक पक्ष ने रात को सो रहे दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला बोल दिया था. अचानक हुई घटना के बाद जब आरोपियो को रोकने के लिए दो बहनों ने प्रयास किया, तो उन्हें पिकअप से कुचलकर मार दिया था. पीड़ित पक्ष की ओर से सिविल लाइन थाने में हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था.

थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मदनगंज किशनगढ़ निवासी मुकेश, छोटू, हेतराम, लखन, मंगल, दशम, मिस्टर, मुकेश और विकास है. कोर्ट से आरोपियों का 2 दिन का डिमांड लेने के बाद उनसे वारदात में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि मामले में पीड़ित पक्ष ईश्वर ने सिविल लाइन थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था. पीड़ित ईश्वर ने बताया कि उसका साला मुकेश, चाचा ससुर हेतराम और ससुर छोटेलाल समेत एक दर्जन से अधिक लोग पिकअप में कायड़ चौराहे के पास बंजारों के डेरे में आए. जहां आरोपियों ने डेरे में सो रहे लोगों पर अचानक हमला बोल दिया था.

प्रकरण के अनुसार लोग अपने को बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. तेज रफ्तार में पिकअप को अस्पताल चौराहे की तरफ लेकर गए और वापस तेज रफ्तार से डेरे की तरफ आए. इस दौरान उसकी बुआ मीनाक्षी और पिंकी ने आरोपियों को रोकने का प्रयास किया. आरोपियों ने रुकने के बजाय दोनों बहन को गाड़ी से कुचल दिया. परिवादी ईश्वर ने बताया कि उसकी बेटी और आरोपी छोटू लाल के परिवार की लड़कियों की शादी आटे-साटे (अदला-बदली) में हुई थी. ईश्वर की बहन ससुराल से पीहर आकर रह रही थी. यह बात आरोपी पक्ष को नागवार लग रही थी.

TAGGED:

दो बहनों के कत्ल का मामला
10 MURDER ACCUSED ARRESTED
MURDER ACCUSED ON POLICE REMAND
2 SISTERS CRUSHED TO DEATH IN AJMER
MURDER CASE OF TWO SISTERS

