दिव्यांग ई-रिक्शा चालक मनीष हत्याकांड, शराब पीने के बहाने घोंटा गला, मोबाइन बना कारण

एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने रानीपुर कोतवाली पहुंचकर मीडिया के सामने हत्याकांड का खुलासा किया. 20 साल का आरोपी अयान नशे का आदी है. पुलिस दूसरे फरार आरोपी की बिलाल की तलाश में जुटी हुई है.

हरिद्वार: रानीपुर कोतवाली इलाके में ई-रिक्शा ड्राइवर की हत्या के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है. आरोपी अयान ने दिव्यांग ई-रिक्शा ड्राइवर मनीष की उसके मोबाइल फोन के लालच में हत्या कर दी थी. आरोपी ने मनीष से कॉल करने के लिए फोन मांगा था और लेकर भाग गया था. इसके बाद मृतक मनीष ने उसके घर जाकर पुलिस से शिकायत करने की धमकी दी. जिसके बाद आरोपी अयान ने अपने एक साथी बिलाल के साथ मिलकर मनीष की हत्या कर दी थी. 4 फरवरी को मनीष का शव मिला था.

क्या था मामला: 4 फरवरी को थाना रानीपुर पर एक व्यक्ति रामआसरे पुत्र नाथूराम निवासी विष्णुलोक कॉलोनी रानीपुर द्वारा स्वयं के पुत्र मनीष उम्र 38 वर्ष जो कि पैरो से दिव्यांग है, के गुम होने के संबंध में गुमशुदगी दर्ज की गई. गुमशुदा की तलाश में जुटी पुलिस टीम के जांच पड़ताल में सामने आया कि गुमशुदा मनीष का मोबाइल फोन पांवधोई मोहल्ला ज्वालापुर का रहने वाला अयान उर्फ सुन्नत नामक लड़का के पास काल करने के लिए लिया और फिर लेकर भाग गया और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया. पुलिस टीम ने 6 फरवरी को भेल स्टेडियम से संदिग्ध अयान उर्फ सुन्नत को दबोचकर उसके कब्जे से गुमशुदा मनीष का मोबाइल फोन बरामद किया.

मृतक का मोबाइल छीनकर फरार हुआ था आरोपी: आरोपी अयान उर्फ सुन्नत ने बताया कि कुछ दिन पहले बिष्णुलोक कॉलोनी जाने वाले कच्चे रास्ते के पास से उसने गुमशुदा मनीष से कॉल करने के बहाने मोबाइल मांगा और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया. जिसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर सिम तोड़ दिया. जब मृतक मनीष ने अयान उर्फ सुन्नत के घर जाकर शिकायत की और पुलिस में जाने की धमकी दी, तो अयान ने अपने साथी बिलाल (जो हाल ही में जेल से छूटा था) के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची. आरोपियों ने मृतक मनीष को शराब पीने के बहाने बीएचईएल के पास झाड़ियों में बुलाया. जहां विवाद होने पर बिलाल ने मनीष को पकड़ा और अयान ने गला घोंटकर उसकी जान ले ली. साक्ष्य मिटाने के लिए शव को प्लास्टिक के कट्टे में भरकर सुपरवाइजर हॉस्टल के पास झाड़ियों में फेंक दिया और ई-रिक्शा लावारिस छोड़कर फरार हो गए.

