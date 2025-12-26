ETV Bharat / state

कोरिया जिले के बड़ेसाल्ही गांव हत्याकांड का खुलासा, दंपति को घर समेत आग के हवाले कर भागे थे आरोपी

इस आगजनी में महिला जली हालत में बाहर निकल आई लेकिन पुरुष की झुलसने से मौत हो गई थी.

कोरिया जिले के बड़ेसाल्ही गांव हत्याकांड का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 26, 2025 at 8:44 PM IST

कोरिया: जिले के बड़ेसाल्ही गांव हत्याकांड और आगजनी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. थाना बैकुण्ठपुर पुलिस ने वारदात के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस केस में मुख्य आरोपी को देशी कट्टा और कारतूस बेचने वाले एक आरोपी को भी बिहार के सहरसा जिले से गिरफ्तार किया गया है.

क्या है मामला: प्रभारी पोड़ी बचरा उप निरीक्षक अब्दुल मुनाफ ने बताया कि 15 अक्टूबर 2025 को शिकायत आई थी. संत कुमार केंवट थाना निवासी ने केस दर्ज कराते हुए बताया कि वह अपने माता-पिता से अलग अपने परिवार के साथ रहता है. उसके माता-पिता ग्राम बड़े साल्ही में निवास करते थे. 14 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे उसके बड़े भाई राघव प्रताप ने फोन कर सूचना दी कि माता-पिता के मकान में दो अज्ञात व्यक्तियों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी है.

झुलसने से पिता की मौत: दंपति को आरोपियों ने घर के साथ आग के हवाले कर दिया. इसमें प्रार्थी की मां जली हुई हालत में किसी तरह बाहर निकल आई, जबकि पिता आग की चपेट में आकर घर के भीतर ही झुलस गए और उनकी मृत्यु हो गई.

साइको आरोपी गिरफ्तार: पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की. SP कोरिया रवि कुमार कुर्रे की निगरानी में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई. राजेश कुमार साहू के नेतृत्व में बैकुण्ठपुर कोतवाली, पोड़ी बचरा चौकी और साइबर सेल की एक संयुक्त टीम बनाई गई. इस टीम ने कार्रवाई करते हुए एक खतरनाक और आदतन साइको अपराधी सुरेश ठाकुर उर्फ कानपुरिहा और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है. साथ ही बिहार के सहरसा िले से नटका उर्फ दिलखुश सरदार को भी गिरफ्तार किया गया है. इसकी उम्र महज 19 साल है. विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मुख्य आरोपी ने वारदात में प्रयुक्त देशी कट्टा एवं कारतूस बिहार से खरीदे थे. आरोपी ने हथियार 12 हजार रुपये में बेचा था.

