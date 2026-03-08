ETV Bharat / state

मेरठ में पत्नी की हत्या के बाद पति ने किया सुसाइड, कानपुर में गला घोंट कर किशोर की हत्या

मेरठ/कानपुर : मेरठ के पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के मोदीपुरम फेज-वन स्थित वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के कमरे में पति-पत्नी के शव मिलने की सनसनीखेज घटना सामने आई. पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार पति ने पहले पत्नी की गला दबाकर हत्या की और बाद में खुदकुशी कर ली. दंपती हाल ही में होली मनाकर अपने गृह जनपद से यहां आए थे. वहीं कानपुर में 15 वर्षीय किशोर की गला घोंट कर हत्या कर दी गई. परिजनों ने दो लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है.

इंस्पेक्टर महेश सिंह ने बताया कि मेरठ पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के मोदीपुरम फेज-वन स्थित वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के कमरे में मूल रूप से हरदोई का रहने वाला प्रदीप यादव (35) अपनी पत्नी मधु यादव और बेटे यश (10) के साथ रहता था. दंपती के शव बीते शनिवार को कमरे में मिले थे. प्राथमिक जांच में सामने आया कि प्रदीप ने पहले मधु की गला दबाकर हत्या की और उसके बाद आत्महत्या कर ली.









इंस्पेक्टर महेश सिंह के मुताबिक पूछताछ में प्रदीप के बेटे यश ने बताया है कि माता-पिता के बीच अक्सर विवाद होता था. शनिवार को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था. जिसके बाद यश बाहर खेलने चला गया था. शाम करीब 6 बजे जब साथी कर्मचारी प्लांट पर पहुंचा, तब वारदात का खुलासा हुआ. शुरुआती जांच में घरेलू क्लेश में हत्या और आत्महत्या की बात सामने आ रही है.

कानपुर में 9वीं के छात्र की गला घोंटकर हत्या, नाली में मिला शव

घाटमपुर थाना क्षेत्र के कठेठा गांव में शनिवार रात 15 वर्षीय किशोर की गला घोंट कर हत्या कर दी गई. किशोर का गला लोअर के नाड़े से कसा गया था. किशोर का शव उसके घर से लगभग 500 मीटर दूर खेत के पास नाली में मिला. परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.