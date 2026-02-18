बेटे की लड़ाई छुड़ाने गए पिता की फायरिंग कर हत्या, शादी की सालगिरह पर मातम, आरोपियों की तलाश जारी
दिल्ली में हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें मामूली विवाद पर हत्या कर दी गई.
Published : February 18, 2026 at 7:50 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया. बेटे की लड़ाई छुड़ाने पहुंचे 35 वर्षीय मोहम्मद उमर दीन की सरेशाम गोली मारकर हत्या कर दी गई. जिस दिन परिवार में शादी की 17वीं सालगिरह मनाई जानी थी, उसी दिन घर में मातम पसर गया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.
परिजनों के अनुसार, मृतक का 16 वर्षीय बेटा कैफ मंगलवार शाम करीब पांच बजे ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहा था. इसी दौरान नंद नगरी के सी-3 ब्लॉक स्थित बड़े स्कूल के पास कुछ परिचित युवकों के बीच कहासुनी और मारपीट हो रही थी. कैफ ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोप है कि युवकों ने उस पर डंडों से हमला कर दिया. जान बचाकर कैफ ने तुरंत अपने पिता मोहम्मद उमर दीन को फोन कर पूरी जानकारी दी.
बेटे की लड़ाई छुड़ाने गए पिता की फायरिंग कर हत्या: बेटे पर हमले की सूचना मिलते ही उमर दीन मौके पर पहुंचे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वहां पहले से मौजूद युवकों ने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी. इसी दौरान अचानक फायरिंग हुई और गोली उमर दीन के सीने में जा लगी. अफरातफरी के बीच परिजन उन्हें आनन-फानन में गुरु तेग बहादुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
संबंधित धाराओं में केस दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी: डीसीपी आशीष मिश्रा नें बताया की थाना नंद नगरी में फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि घायल को परिजन अस्पताल ले जा चुके हैं. अस्पताल में चिकित्सकों ने मोहम्मद उमर दीन को ‘ब्रॉट डेड’ घोषित कर दिया. मामले में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है.
फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें लगाई गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. परिवार का कहना है कि मंगलवार को ही उमर दीन और उनकी पत्नी की शादी की 17वीं सालगिरह थी. घर में जश्न की तैयारी थी, लेकिन एक झगड़े ने खुशियों को मातम में बदल दिया. मृतक की पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.
ये भी पढ़ें:
- मां-भाई और बहन का कत्ल कर थाने पहुंचा बेटा... ट्रिपल मर्डर से दिल्ली के लक्ष्मी नगर में दहशत
- दिल्ली में बेखौफ बदमाश! अब त्रिलोकपुरी में 17 वर्षीय छात्र की पीट-पीटकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस
- शकरपुर में बदमाशों ने बीच बाजार युवक की चाकू मारकर की हत्या,लोगों में भारी रोष,घंटों का लगाया जाम
- ग्रेटर नोएडा में साउथ कोरिया के युवक की चाकू गोदकर हत्या, लिव-इन पार्टनर गिरफ्तार