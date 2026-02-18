ETV Bharat / state

बेटे की लड़ाई छुड़ाने गए पिता की फायरिंग कर हत्या, शादी की सालगिरह पर मातम, आरोपियों की तलाश जारी

दिल्ली में हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें मामूली विवाद पर हत्या कर दी गई.

बेटे की लड़ाई छुड़ाने गए पिता की फायरिंग कर हत्या
बेटे की लड़ाई छुड़ाने गए पिता की फायरिंग कर हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 18, 2026 at 7:50 AM IST

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया. बेटे की लड़ाई छुड़ाने पहुंचे 35 वर्षीय मोहम्मद उमर दीन की सरेशाम गोली मारकर हत्या कर दी गई. जिस दिन परिवार में शादी की 17वीं सालगिरह मनाई जानी थी, उसी दिन घर में मातम पसर गया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

परिजनों के अनुसार, मृतक का 16 वर्षीय बेटा कैफ मंगलवार शाम करीब पांच बजे ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहा था. इसी दौरान नंद नगरी के सी-3 ब्लॉक स्थित बड़े स्कूल के पास कुछ परिचित युवकों के बीच कहासुनी और मारपीट हो रही थी. कैफ ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोप है कि युवकों ने उस पर डंडों से हमला कर दिया. जान बचाकर कैफ ने तुरंत अपने पिता मोहम्मद उमर दीन को फोन कर पूरी जानकारी दी.

बेटे की लड़ाई छुड़ाने गए पिता की फायरिंग कर हत्या (ETV Bharat)

बेटे की लड़ाई छुड़ाने गए पिता की फायरिंग कर हत्या: बेटे पर हमले की सूचना मिलते ही उमर दीन मौके पर पहुंचे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वहां पहले से मौजूद युवकों ने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी. इसी दौरान अचानक फायरिंग हुई और गोली उमर दीन के सीने में जा लगी. अफरातफरी के बीच परिजन उन्हें आनन-फानन में गुरु तेग बहादुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

संबंधित धाराओं में केस दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी: डीसीपी आशीष मिश्रा नें बताया की थाना नंद नगरी में फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि घायल को परिजन अस्पताल ले जा चुके हैं. अस्पताल में चिकित्सकों ने मोहम्मद उमर दीन को ‘ब्रॉट डेड’ घोषित कर दिया. मामले में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है.

फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें लगाई गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. परिवार का कहना है कि मंगलवार को ही उमर दीन और उनकी पत्नी की शादी की 17वीं सालगिरह थी. घर में जश्न की तैयारी थी, लेकिन एक झगड़े ने खुशियों को मातम में बदल दिया. मृतक की पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

