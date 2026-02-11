PAC कॉन्स्टेबल के पति की मौत का मामला, करीब दो साल बाद दर्ज हुई FIR, जानिए क्यों
रुद्रपुर में PAC कॉन्स्टेबल के पति की मौत का मामले में दो साल बाद फिर से नया मोड आया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 11, 2026 at 8:39 PM IST
रुद्रपुर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में करीब दो साल पहले हुई पीएसी (Provincial Armed Constabulary) कॉन्स्टेबल के पति की संदिग्ध मौत के मामले में अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने ये मुकदमा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुद्रपुर की कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया है.
जानकारी के मुताबिक आदर्श कॉलोनी घास मंडी निवासी विश्वामित्र दुबे ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुद्रपुर की अदालत में धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. इस प्रार्थना पत्र ने उन्होंने अपने बेटे आकाश दुबे की संदिग्ध मौत को हत्या बताया है. साथ ही उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद अब तक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया.
प्रार्थना पत्र के अनुसार आकाश दुबे का लगभग सात सालों से नैना तिवारी के साथ प्रेम संबंध था. नैना तिवारी 31वीं वाहिनी पीएसी, रुद्रपुर में कॉन्स्टेबल पद पर तैनात है. दोनों ने 13 मार्च 2023 को उपनिबंधक कार्यालय रुद्रपुर में प्रेम विवाह किया था. विवाह के बाद नैना तिवारी अपने पति आकाश के साथ आदर्श कॉलोनी स्थित ससुराल में रहने लगी.
परिजनों का आरोप है कि नैना की मां गीता तिवारी और उसके मामा गिरीश चंद्र पांडे इस विवाह से खुश नहीं थे और विवाह के बाद भी लगातार हस्तक्षेप करते रहे. प्रार्थी के अनुसार वे आकाश को जान से मारने और परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते थे.
आरोप है कि नैना को पति से अलग होने और तलाक लेने के लिए उकसाया जाता था. विश्वामित्र दुबे ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि नैना तिवारी का महेश पंचपाल नामक व्यक्ति से संपर्क था और इसको लेकर दंपत्ति के बीच विवाद होता रहता था. 20 अप्रैल 2024 की रात लगभग 8 बजे कथित रूप से कुछ लोग घर पहुंचे, जिसके बाद विवाद की आवाजें सुनाई दीं.
प्रार्थी के अनुसार जब वे कमरे में पहुंचे तो आकाश दुबे मृत पड़ा था. परिवार का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है, जिसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया. घटना के बाद 21 अप्रैल को पोस्टमार्टम कराया गया.
प्रार्थी का कहना है कि उन्होंने कोतवाली रुद्रपुर में तहरीर दी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुई. इसके बाद 11 मई 2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी रजिस्ट्री डाक से शिकायत भेजी, लेकिन अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई. प्रार्थी ने अदालत से मांग की है कि पुलिस को निर्देशित किया जाए कि धारा 302, 201, 34, 120बी और 506 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाए. कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.
रुद्रपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार रतूड़ी ने बताया कि यह मामला बहुत पुराना है, जिसे कोर्ट के आदेश अनुसार मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना प्रचलित है. विवेचना के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
