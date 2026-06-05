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जमानत पर बाहर आते ही गिरफ्तार हुए चार आरोपी, पहले हत्याकांड अब सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गए जेल

गिरिडीह: गोलीबारी और हत्याकांड के गंभीर मामले में जेल में बंद चार आरोपियों को जमानत मिलते ही फिर से गिरफ्तारी हो गई. इस बार चारों को एक दिन हुए दूसरे एफआईआर में पकड़ा गया है. गिरफ्तारी केंद्रीय कारा से बाहर आते ही कर ली गई. जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनमें अमित विश्वकर्मा, किशोर कुमार, मंजीत पासवान और आकाश हांडी शामिल हैं. गिरफ्तारी की पुष्टि पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने की है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, नगर निकाय के मतदान के बाद वार्ड नंबर 18 के आजाद नगर के पास दो पक्ष में झड़प हुई थी. यहां गोलीबारी भी चली और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इस मामले को लेकर पूर्व वार्ड पार्षद शिवम श्रीवास्तव समेत कइयों के खिलाफ पचम्बा थाना कांड संख्या 16/26 अंकित किया गया.

गिरफ्तार हुए चार आरोपी (Etv Bharat)

मामले में शिवम के साथ अमित विश्वकर्मा, किशोर कुमार, मंजीत पासवान और आकाश हांडी भी जेल गए. इस बीच अमित, किशोर, मंजीत और आकाश को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई. गुरुवार की देर शाम को सभी जेल से बाहर निकले. इनके बाहर निकलते ही फिर से पचम्बा पुलिस पहुंच गई. इस बार इन चारों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया. बताया गया कि चारों को सरकारी कार्य में बाधा और पथराव के मामले में दर्ज कांड संख्या 15/26 में गिरफ्तार किया गया.