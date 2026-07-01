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जमकर मनाई शराब पार्टी, फिर कर दी दोस्त की हत्या, धमतरी की खौफनाक वारदात

धमतरी: जिले की पुलिस ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है. इस केस में पुलिस ने कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में 6 बालिग और 2 विधि से संघर्षरत बालक शामिल हैं. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लकड़ी, लट्ठा और बोल्डर पत्थर भी बरामद कर लिया है.

धमतरी के कुरुद की वारदात

पूरी वारदात कुरूद थाना क्षेत्र के ग्राम डाही का है, यहां 29 जून की रात शराब पीने के दौरान हुए विवाद में हुलास मंडावी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. जानकारी के अनुसार, हुलास मंडावी बोर खनन के काम से जुड़ा हुआ था और छुट्टी पर अपने गांव डाही आया हुआ था. घटना वाली रात वह अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था. इसी दौरान नशे की हालत में उसने अपने साथियों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया और मामला खूनी संघर्ष में बदल गया.

धमतरी में मर्डर कांड के आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT)

मुख्य आरोपी रोशन ध्रुव और मुकेश यादव ने सड़क किनारे पड़े लकड़ी के मोटे लट्ठे से हुलास मंडावी के सिर पर लगातार वार किए. इसके बाद एक अन्य आरोपी ने बोल्डर पत्थर से उसके चेहरे और सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस वारदात में दो नाबालिग भी शामिल थे- शैलेंद्र पांडेय, एएसपी, धमतरी

कुल 8 आरोपी गिरफ्तार