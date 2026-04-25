कानपुर में महिला की हत्या और लूट का खुलासा, क्राइम पेट्रोल से प्रभावित आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी गई ज्वैलरी बरामद कर ली है. पकड़े गए अभियुक्त ने क्राइम पेट्रोल देखकर वारदात को अंजाम दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 4:19 PM IST
कानपुर: थाना कल्याणपुर अंतर्गत आवास विकास में हुई महिला की हत्या और लूट के मामले को पुलिस ने सुलझाते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है.
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी गई शत-प्रतिशत ज्वैलरी बरामद कर ली है. पकड़े गए अभियुक्त ने क्राइम पेट्रोल देखकर और कर्ज चुकाने के लिए इस वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है.
घटना बीते 23 अप्रैल की है, जब आवास विकास निवासी निर्मला सिंह (53) घर में अकेली थीं और उनके पति दुकान पर गए थे. इसी दौरान रावतपुर निवासी 18 वर्षीय इशू शर्मा उर्फ आर्यन छत पर ड्रोन गिरा है, का बहाना बनाकर घर में दाखिल हुआ. उसने मौका पाकर महिला का गला घोंट दिया और घर में रखे जेवरात लेकर फरार हो गया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा.
पूछताछ में सामने आया कि अभियुक्त जुए में पैसे हार चुका था और नशे का भी आदी था. उसने पहले क्रिकेट खेलने के दौरान इस घर की रेकी की थी और उसे पता था कि यहाँ बुजुर्ग दंपत्ति अकेले रहते हैं. वारदात के बाद उसने पकड़े जाने के डर से लूटे गए गहने अपने घर में एक पाइप के नीचे गाड़ दिए थे.
डीसीपी पश्चिम एस.एम. कासिम आबिदी ने बताया कि, अभियुक्त 12वीं पास है और उसके पिता कैंसर से पीड़ित हैं. आरोपी सोशल मीडिया और क्राइम सीरियल्स से प्रभावित होकर जल्द पैसा कमाने की फिराक में था. हालांकि इसका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, लेकिन पुलिस इसके अन्य संपर्कों की जांच कर रही है. अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है.