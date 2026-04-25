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कानपुर में महिला की हत्या और लूट का खुलासा, क्राइम पेट्रोल से प्रभावित आरोपी गिरफ्तार

कानपुर में महिला की हत्या और लूट का खुलासा. ( ETV Bharat )

कानपुर: थाना कल्याणपुर अंतर्गत आवास विकास में हुई महिला की हत्या और लूट के मामले को पुलिस ने सुलझाते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी गई शत-प्रतिशत ज्वैलरी बरामद कर ली है. पकड़े गए अभियुक्त ने क्राइम पेट्रोल देखकर और कर्ज चुकाने के लिए इस वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है. घटना बीते 23 अप्रैल की है, जब आवास विकास निवासी निर्मला सिंह (53) घर में अकेली थीं और उनके पति दुकान पर गए थे. इसी दौरान रावतपुर निवासी 18 वर्षीय इशू शर्मा उर्फ आर्यन छत पर ड्रोन गिरा है, का बहाना बनाकर घर में दाखिल हुआ. उसने मौका पाकर महिला का गला घोंट दिया और घर में रखे जेवरात लेकर फरार हो गया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा.