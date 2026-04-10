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इस हत्याकांड से कांपा बिहार, 8 महीने बाद कपड़ों से मां-बाप ने की मासूम की पहचान

परिजन फिरौती के लिए कॉल का इंतजार करते रहे लेकिन कोई कॉल नहीं आया. 8 महीने बाद मासूम का शव कुएं से मिला. पढ़ें

murder after Kidnapping in bihar
9 महीने बाद कुएं से मिला शव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 10, 2026 at 2:53 PM IST

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मुंगेर: बिहार के मुंगेर में एक परिवार अपने बेटे के लौटने का इंतजार पिछले 8 महीने से कर रहा था, लेकिन अब पूरा परिवार मातम में डूब चुका है. दरअसल आठ महीने पहले 10 साल के मासूम वीर कुमार का अपहरण कर लिया गया था, लेकिन घरवालों को फिरोती के लिए कॉल नहीं आया. पुलिस लगातार बच्चे का पता लगाने की कोशिश कर रही थी. इसी बीच आरोपियों से पूछताछ में खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ और एक सुनसान स्थान पर स्थित कुएं से बच्चे का कंकाल बरामद किया गया है.

पुलिस ने किया खौफनाक खुलासा: एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया, हवेली खड़गपुर के खंडबिहारी गांव में पिछले साल जुलाई महीने में एक नाबालिग गायब हो गया था. परिजनों ने एफआईआर कराया था और उसको खोजने का काफी प्रयास किया गया था. एसआईटी का गठन किया गया था. अलग-अलग राज्यों में टीम का गठन कर बच्चे की तलाश के लिए भेजा गया था, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं मिला था.

"गुप्त माध्यम से हमें कुछ इनपुट्स मिले थे कि गांव में ही एक कुआं है, जहां उसकी लाश हो सकती है. एफएसएल की टीम को बुलाकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया. कुएं से एक डेडबॉडी मिली है, जो काफी पुरानी है. कपड़ा भी बरामद किया गया है. परिजनों ने कपड़े से बच्चे की पहचान कर ली है. हमें भी लग रहा है कि ये अवशेष और कपड़ा उसी बच्चे का है."- सैयद इमरान मसूद, एसपी, मुंगेर

चलेगा स्पीडी ट्रायल: एसपी ने कहा कि संदेह और साक्ष्य के आधार पर हमने चार लोगों हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के दौरान ही आरोपियों की निशानदेही पर कुएं से डेडबॉडी बरामद की गई है. कुछ और लोगों की संलिप्तता का भी पता चला है. उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. इस जघन्य अपराध में जो भी दोषी हैं, उन सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी. स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सभी को सजा दिलायी जाएगी.

"किडनैपिंग की नीयत से बच्चे को उठाया गया था. किस कारण से बच्चे की हत्या करके बॉडी छुपा दी गई, यह पता करना बाकी है. मामले में कुछ माइनर के नाम भी सामने आए हैं. 8-10 लोगों की संलिप्तता की जानकारी है. वेरिफिकेशन किया गया है. कुछ को डिटेन किया गया है और कुछ को गिरफ्तार किया गया है."-सैयद इमरान मसूद, एसपी, मुंगेर

सुनसान स्थान स्थित कुएं से शव बरामद : जानकारी के अनुसार अपहरण किए गए 10 साल के मासूम का शव उसके घर से महज 200 मीटर की दूरी पर खंडरनुमा घर के स्थित कुएं से बरामद किया गया है. पुलिस के मुताबिक इस वारदात को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया. हत्या के बाद शव को कुएं में इस तरह छिपाया गया कि किसी को भनक तक न लगे. शव को किसी भारी वस्तु के सहारे नीचे दबा दिया गया था. फिलहाल बच्चे के शव के अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

परिवार की टूटी उम्मीद: वहीं, अपने इकलौते बेटे की इस दर्दनाक घटना से परिवार पूरी तरह टूट चुका है. गांव में डर और गुस्से का माहौल बना हुआ है. फिलहाल पुलिस इस सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री की हर कड़ी जोड़ने में जुटी है. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होने की उम्मीद है. वहीं बच्चे के माम ने बताया कि मेरा भगिना 23 जुलाई 2025 से गायब था. गुप्त सूचना के आधार पर कुएं से बच्चे का शव मिला था.

"शव के साथ एक डिब्बा बांधकर डाला गया था. हत्या के पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है. गांव के ही कुछ लोग आरोपी हैं. फिरौती के लिए अपहरण हुआ था, लेकिन कभी कोई फोन नहीं आया था. हमें न्याय चाहिए. परिवार का इकलौता बेटा था."- मृतक बच्चे के मामा

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