ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में हत्यारोपी अभियुक्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पुलिस कांस्टेबल घायल

फर्रुखाबाद: यूपी के अलग-अलग जिलों से मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है. फर्रुखाबाद में नाबालिग बालिका के हत्या के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई. इस दौरान एक कांस्टेबल भी घायल हो गया. वहीं, कानपुर के ग्वालटोली क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी से लूट करने वाले तीन शातिर बदमाशों को कर्नलगंज थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया.

फर्रुखाबाद में हत्या के आरोपी गिरफ्तार: फर्रुखाबाद जिले में नाबालिग बालिका के हत्या के आरोपी की पुलिस ने गुरुवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. इस दौरान एक कांस्टेबल भी घायल हो गया. दोनों घायलों का उपचार किया जा रहा है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुड़ गई है. अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि थाना नवाबगंज क्षेत्र में घर से बहलाकर फुसलाकर एक नाबालिग को भगाकर हत्या करने के प्रकरण में वांछित अभियुक्त विवेक पाल को आज मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है.

उन्होंने कहा कि अभियुक्त की तलाश के लिए कई टीमें लगाई गई थी. उसी दौरान सूचना प्राप्त हुई अभियुक्त ग्राम राजारामपुर के पास भागने का प्रयास कर रहा है. उसकी तलाश के लिए पुलिस टीम ने घेराबंदी की. अपने आप को घिरा हुआ पाकर अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायर किया.

जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया. इस दौरान अभियुक्त के पैर में गोली लगी है. मौके से उसको गिरफ्तार किया गया है. मुठभेड़ के दौरान कांस्टेबल अरविंद भी घायल हुए हैं. दोनों घायलों को सीएचसी नवाबगंज भेजा गया है. दोनों का उपचार किया जा रहा है. अन्य वैधानिक कार्रवाई जा रही है.



बता दें कि बीते दिन दी गई जानकारी पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के अनुसार, थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम सिरौली निवासी अजय कुमार पाल, दिनांक 30 मार्च को गांव के ही तीन आरोपी कुलदीप, रोहित, एवं एक नाबालिक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कहा था 28 मार्च की रात आरोपियों ने कथित रूप से घर के दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर, परिजनों को अचेत कर उनकी 14 वर्षीय पुत्री को घर से उठा ले गए. साथ ही घर में रखे जेवरात, दो जोड़ी झुमकी, एक जोड़ी टॉप्स, एक सोने की चेन, एक जोड़ी पायल तथा करीब 50 हजार रुपये नकद भी ले गए.