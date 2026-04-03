फर्रुखाबाद में हत्यारोपी अभियुक्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पुलिस कांस्टेबल घायल
कानपुर में लूट करने वाले तीन शातिर बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 3:38 PM IST
फर्रुखाबाद: यूपी के अलग-अलग जिलों से मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है. फर्रुखाबाद में नाबालिग बालिका के हत्या के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई. इस दौरान एक कांस्टेबल भी घायल हो गया. वहीं, कानपुर के ग्वालटोली क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी से लूट करने वाले तीन शातिर बदमाशों को कर्नलगंज थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया.
फर्रुखाबाद में हत्या के आरोपी गिरफ्तार: फर्रुखाबाद जिले में नाबालिग बालिका के हत्या के आरोपी की पुलिस ने गुरुवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. इस दौरान एक कांस्टेबल भी घायल हो गया. दोनों घायलों का उपचार किया जा रहा है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुड़ गई है. अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि थाना नवाबगंज क्षेत्र में घर से बहलाकर फुसलाकर एक नाबालिग को भगाकर हत्या करने के प्रकरण में वांछित अभियुक्त विवेक पाल को आज मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है.
उन्होंने कहा कि अभियुक्त की तलाश के लिए कई टीमें लगाई गई थी. उसी दौरान सूचना प्राप्त हुई अभियुक्त ग्राम राजारामपुर के पास भागने का प्रयास कर रहा है. उसकी तलाश के लिए पुलिस टीम ने घेराबंदी की. अपने आप को घिरा हुआ पाकर अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायर किया.
जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया. इस दौरान अभियुक्त के पैर में गोली लगी है. मौके से उसको गिरफ्तार किया गया है. मुठभेड़ के दौरान कांस्टेबल अरविंद भी घायल हुए हैं. दोनों घायलों को सीएचसी नवाबगंज भेजा गया है. दोनों का उपचार किया जा रहा है. अन्य वैधानिक कार्रवाई जा रही है.
बता दें कि बीते दिन दी गई जानकारी पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के अनुसार, थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम सिरौली निवासी अजय कुमार पाल, दिनांक 30 मार्च को गांव के ही तीन आरोपी कुलदीप, रोहित, एवं एक नाबालिक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कहा था 28 मार्च की रात आरोपियों ने कथित रूप से घर के दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर, परिजनों को अचेत कर उनकी 14 वर्षीय पुत्री को घर से उठा ले गए. साथ ही घर में रखे जेवरात, दो जोड़ी झुमकी, एक जोड़ी टॉप्स, एक सोने की चेन, एक जोड़ी पायल तथा करीब 50 हजार रुपये नकद भी ले गए.
मामले दर्ज कर पुलिस ने जांच के दौरान अभियुक्तों को गिरफतार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने मोहम्दाबाद में काली नदी के किनारे से बोरी में बंद किशोरी की शव आज बरामद की है. घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया है. मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए है. पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है.
कानपुर में शातिर बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार: वहीं, कानपुर के ग्वालटोली क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी से लूट करने वाले तीन शातिर बदमाशों को कर्नलगंज थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो आरोपियों के पैर में गोली लगी, जबकि तीसरे को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया. मुठभेड़ के बाद तीनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. दोपहर में तीनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जाएगा.
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