रामानुजगंज जिला जेल में विचाराधीन बंदी की संदिग्ध मौत, पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार

रामानुजगंज: जिला जेल में विचाराधीन बंदी बिशुन कोड़ाकू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बंदी बिशुन कोड़ाकू बलरामपुर के पस्ता थाना क्षेत्र के सीतारामपुर गांव का रहने वाला था. जिला जेल प्रबंधन ने बताया कि बिशुन बीते 2 सालों से हत्या और टोनही प्रताड़ना के केस में रामानुजगंज जिला जेल में बंद था. कोर्ट में विचाराधीन बंदी की सुनवाई भी चल रही थी. संदिग्ध परिस्थितियों में बंदी का शव मिलने जेल प्रबंधन में भी हड़कंप है. वहीं बंदी की मौत को लेकर जेल प्रशासन भी सवालों के घेरे में है.

टोनही प्रताड़ना और हत्या के आरोप में बंद कैदी की मौत

विचाराधीन बंदी की मौत के संबंध में रामानुजगंज जिला जेल के जेलर वाल्मीकि ध्रुव ने कहा, बिशुन नाम का विचाराधीन बंदी था जो नवंबर 2023 में हमारे यहां जेल में दाखिल हुआ था. बिशुन पर हत्या और टोनही प्रताड़ना का आरोप था जिसके चलते उसे गिरफ्तार कर जेल लाया गया था. शुक्रवार शाम को उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी. जिसके बाद उपचार के लिए सीएचसी अस्पताल में भेजा गया. जहां डॉक्टर के द्वारा उपचार करने के बाद रात में वापस जेल भेज दिया गया था. शनिवार को फिर से बंदी की तबीयत खराब होने पर मैंने उसेअस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने विचाराधीन बंदी बिशुन कोड़ाकू को मृत घोषित कर दिया. विचाराधीन बंदी उल्टी दस्त और कमजोरी से पीड़ित था.