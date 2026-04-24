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90 प्रतिशत अंक लाने वाले राहुल मीणा को लगी गेमिंग की लत, कर्ज में फंसा, फिर संगी​न अपराध करने से भी नहीं हिचका

अलवर: ऑनलाइन गेमिंग की लत युवाओं को किस तरह अपराध के दलदल तक पहुंचा देती है, यह एक मेधावी छात्र के दुष्कर्म और हत्या मामले में गिरफ्तार होने से समझा जा सकता है. दिल्ली की अमर कॉलोनी में पिछले ​दिनों एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी की पुत्री की बेरहमी से की गई हत्या मामले का आरोपी राहुल मीणा अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है. छात्र जीवन में आरोपी राहुल मेधावी रहा और सरकारी नौकरी के सपने संजोए, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग की लत ने उसे ऐस जकड़ा कि वह इससे बाहर निकलने के बजाय फंसता ही चल गया. फिर वह दुष्कर्म एवं हत्या जैसे संगीन अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से भी नहीं हिचका. घटना के बाद आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है.

दुष्कर्म मामले में भी होगी पूछताछ: अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि दिल्ली में आइआरएस की पुत्री के हत्या के आरोपी राहुल मीणा को राजगढ़ थाने में दर्ज दुष्कर्म के मामले में पूछताछ के लिए अलवर लाने के प्रयास में जुटी है. उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता की मेडिकल जांच व बयान कराए गए हैं. उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में आरोपी से जुड़े छह लोगों को डिटेन कर पूछताछ की गई थी.

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एंबुलेंस से गया था दिल्ली: आरोपी राहुल मीणा अपने गांव में पड़ोसी महिला से दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद बाइक से दिल्ली–मुम्बई एक्सप्रेसवे तक पहुंचा और वहां से एंबुलेंस से दिल्ली गया. दिल्ली में टैक्सी से अमर कॉलोनी स्थित आइआरएस के घर पहुंचा और वहां उनकी पुत्री की हत्या कर मौके से फरार हो गया. जिसकी तलाश के लिए दिल्ली पुलिस की टीम राजगढ़ क्षेत्र में आरोपी के गांव तक पहुंची थी.

शुरू से पढ़ने में था होशियार: आरोपी राहुल मीणा के चाचा ने बताया कि वह शुरुआत से पढ़ने में अच्छा था. उसके दसवीं कक्षा में 76 व 12वीं कक्षा में 90 प्रतिशत अंक आए थे. उन्होंने बताया कि राहुल बीए पास है और स्वभाव में भी अच्छा था. आरोपी राहुल ने 10वीं राजगढ़ और 12वीं की दौसा से पढ़ाई की थी. वहीं बीए नॉन कॉलेजिएट के रूप में की. राहुल ने सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए राजगढ़ में कोचिंग की. पढ़ाई के साथ कुछ कमाई के लिए वह दिल्ली चला गया और वहां गार्ड की नौकरी की. बाद में परिवार के सदस्यों ने प्रयास कर राहुल को आइआरएस के घर पर नौकरी पर लगवाया था. आरोपी राहुल तीन भाई हैं. परिवार में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वह ऐसी आपराधिक सोच भी रखता है.