ETV Bharat / state

WATCH; पुलिस से घिरे मर्डर के आरोपी ने तान दिया तमंचा, सरेंडर से पहले बोला-बीड़ी पी लूं

बता दें कि, रामराज एरिया में बुधवार दोपहर एक युवक को बीच बाजार गोली मार दी गई थी. बाइक से आए हमलावर ने युवक को दो गोलियां मारीं थी. पहली गोली कमर पर जबकि, दूसरी कनपटी पर सटाकर मारी गई. दिनदहाड़े गोलियां चलने से बाजार में अफरातफरी मच गई थी. वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार फरार हो गया. पुलिस के अनुसार, इस हत्या के पीछे प्रेम-प्रसंग की रंजिश है.

मेरठ : जिले के बहसुमा थाना क्षेत्र में सरेआम गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, गिरफ्तारी में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. आरोपी खेत में के बीच में हाथ में तमंचा लेकर खड़ा रहा. बीच-बीच में वह तमंचा लहराता रहा, जबकि पुलिस वाले उसे सरेंडर करने के लिए समझाते रहे. उसे खाने के लिए भी पूछा. काफी देर बाद वह सरेंडर के लिए तैयार हुआ, लेकिन इसके पहले उसने बीड़ी पीने की इजाजत मांगी.

​मृतक की पहचान सुनील गाबा उर्फ सुरेंद्र (28), निवासी जगजीवन पुरी (रामराज) के रूप में हुई. चश्मदीदों के मुताबिक, ​सुरेंद्र दोपहर करीब 2:30 बजे अपनी बाइक से बहसुमा मार्केट के सनातन धर्म मंदिर के पास से गुजर रहा था. ​तभी पीछे से आए एक अज्ञात हमलावर ने सुरेंद्र की पीठ पर गोली मार दी. ​गोली लगते ही सुरेंद्र सड़क पर गिर पड़ा. इसके बाद हमलावर ने पास जाकर सुरेंद्र की कनपटी पर पिस्टल सटाकर दूसरी गोली मार दी. इससे सुरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई

मेरठ एसएसपी अविनाश पांडेय ने बताया कि पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या प्रदीप नामक युवक ने की थी. सुनील गाबा की हत्या करने के बाद उसने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसने न सिर्फ हत्या करने की बात कबूली थी, बल्कि यह भी कहा कि पुलिस ने ही उसे अपराधी बनने को मजबूर किया है. वीडियो में कहा कि उसकी पत्नी को लेकर सुनील कुछ समय पहले चला गया था, जिस वजह से वह सही समय का इंतजार कर रहा था. मौका मिला तो उसकी हत्या कर दी. यह भी कहा था कि अगर किसी पुलिसकर्मी ने उसके घरवालों के खिलाफ कार्रवाई की तो वह उनका भी मर्डर कर देगा. वह अपने परिवार से बेदखल है. अगर उसके परिवार के किसी सदस्य को परेशान किया गया तो वह किसी को बख्शेगा नहीं.

इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में लग गई थी. फलावदा थाना क्षेत्र के कलावड़ा रजवाहे के पास पुलिस ने उसे घेर लिया. मौके पर कई थानों की फोर्स पहुंच गई. पुलिस ने इस गिरफ्तारी का वीडियो जारी किया है, जिसमें आरोपी प्रदीप खेत के बीच में तमंचा लिए खड़ा है. पुलिसकर्मी उसे समझा रहे हैं. यहां तक कि खाने के लिए भी पूछ रहे हैं. वह बार-बार एसएसपी को बुलाने के लिए कहता है. बीच-बीच में धमकी भी देता है. फिर भी पुलिसकर्मी कहते हैं कि उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, वह सरेंडर कर दे. सरेंडर से पहले वह कहता है कि बीड़ी पी लूं. इस पर पुलिस भी उसे छूट देती है. काफी मशक्कत के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया.

यह भी पढ़ें: मेरठ में सरेराह युवक की कनपटी पर पिस्टल सटाकर मारी गोली; ये वजह आई सामने