रुद्रपुर में घर में घुसा हत्या आरोपी, महिला से की छेड़छाड़, तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी
आरोपी रवि यादव दिल्ली में हत्या के मुकदमे में जेल जा चुका है, उधम सिंह नगर में अवैध हथियार मामले में भी जेल गया था
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के मुख्यालय रुद्रपुर में बदमाश द्वारा घर में घुस कर एक महिला से अभद्रता करते हुए छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी बदमाश युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी धरपकड़ शुरू कर दी है. आरोपी के खिलाफ पूर्व में दिल्ली में हत्या का मुकदमा दर्ज है.
घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़: रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में एक बदमाश द्वारा घर में घुस कर पहले तो एक महिला से अभद्रता करते हुए छेड़छाड़ की गई. बाद में उन्हें हाईव पर रोक कर तमंचे के बल पर शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस को सौंपी तहरीर में महिला ने बताया कि वह मूल रूप से यूपी के रहने वाले हैं. मौजूदा समय में वह सामिया लेक सिटी में किराए के मकान में रहते हैं. 22 अक्टूबर की रात्रि 10 बजे सामिया लेक सिटी में रहने वाला रवि यादव उसके घर में जबरन घुस आया. उसके साथ गलत हरकत करने लगा. इस दौरान महिला द्वारा आरोपी के चंगुल से अपने आप को जैसे तैसे छुड़वाया और घर से बाहर भाग कर आ गई. इसके बाद आरोपी भी अपनी कार स्टार्ट कर मौके से फरार हो गया.
शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी: घटना के वक्त महिला घर पर अकेली थी. बाद में महिला ने घटना की जानकारी अपने पति को दी. जैसे ही दंपति घटना की शिकायत करने कोतवाली रुद्रपुर को रवाना हुए, तभी बीच सड़क पर आरोपी रवि यादव के द्वारा उनकी कार के आगे अपनी कार लगा कर उन्हें रोक लिया गया. आरोप है कि हाथ में तमंचा लहराते हुए रवि यादव उनके पास आया और गोली मारने के लिए तमंचा उन पर तान दिया.
हत्या के मुकदमे में जेल जा चुका है आरोपी बदमाश: आरोप है कि आरोपी बदमाश ने उसकी शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी. हालांकि इस दौरान उन्होंने कार स्टार्ट कर तेज गति से चलाते हुए आरोपी से पीछा छुड़ाया. महिला ने बताया कि आरोपी पूर्व में दिल्ली में हत्या के मुकदमे में जेल जा चुका है और कालोनी में दबंगई करता रहता है. महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए हैं. कुछ दिन पूर्व भी कोतवाली पुलिस ने रवि यादव को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था.
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: रुद्रपुर कोतवाली के एसएसआई ने बताया कि-
एक महिला के साथ छेड़छाड़ और तमंचे से धमकाने का मामला सामने आया है. महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.
-नवीन बुधानी, एसएसआई-
