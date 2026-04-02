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अवैध संबंधों के चलते चाचा की गोली मारकर हत्या करने वाला भतीजा प्रेमिका के साथ गिरफ्तार

टोंक: जिले के पचेवर थाना क्षेत्र के आवड़ा गांव में भतीजे द्दारा अपने ही चाचा की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को उसकी प्रेमिका के साथ गिरफ्तार कर लिया. दोनों को सीकर जिले से गिरफ्तार किया गया. आरोपी सुरेश बावरिया आदतन अपराधी है.

मालपुरा पुलिस उपाधीक्षक आशीष प्रजापत ने बताया कि आवड़ा निवासी ललिता बावरी ने रिपोर्ट दी थी कि उसका पति रमेश आवड़ा गांव से आटा पिसवाकर घर आ रहा था. इसी दौरान आरोपी सुरेश ने पीछे से गोली चलाकर उसके पति की हत्या कर दी थी. पुलिस की ओर से आरोपी पर 5000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था. पुलिस के अनुसार आरोपी सुरेश अपनी प्रेमिका को दूसरी पत्नी बनाकर रखना चाहता था. इस रिश्ते पर आरोपी के चाचा ने विरोध जताया. चाचा का विरोध करना उसको इतना नागवार गुजारा कि आरोपी ने अपने ही चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी अपनी प्रेमिका के साथ फरार हो गया था.