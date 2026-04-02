अवैध संबंधों के चलते चाचा की गोली मारकर हत्या करने वाला भतीजा प्रेमिका के साथ गिरफ्तार
आरोपी के चाचा ने भतीजे के अवैध संबंध पर विरोध जताया था. इसी बात से आरोपी नाराज था और चाचा की हत्या कर दी.
Published : April 2, 2026 at 6:36 PM IST
टोंक: जिले के पचेवर थाना क्षेत्र के आवड़ा गांव में भतीजे द्दारा अपने ही चाचा की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को उसकी प्रेमिका के साथ गिरफ्तार कर लिया. दोनों को सीकर जिले से गिरफ्तार किया गया. आरोपी सुरेश बावरिया आदतन अपराधी है.
मालपुरा पुलिस उपाधीक्षक आशीष प्रजापत ने बताया कि आवड़ा निवासी ललिता बावरी ने रिपोर्ट दी थी कि उसका पति रमेश आवड़ा गांव से आटा पिसवाकर घर आ रहा था. इसी दौरान आरोपी सुरेश ने पीछे से गोली चलाकर उसके पति की हत्या कर दी थी. पुलिस की ओर से आरोपी पर 5000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था. पुलिस के अनुसार आरोपी सुरेश अपनी प्रेमिका को दूसरी पत्नी बनाकर रखना चाहता था. इस रिश्ते पर आरोपी के चाचा ने विरोध जताया. चाचा का विरोध करना उसको इतना नागवार गुजारा कि आरोपी ने अपने ही चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी अपनी प्रेमिका के साथ फरार हो गया था.
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अवैध संबंधों के चलते चाचा की हत्या मामले में पुलिस ने कई टीमें बनाकर आरोपी की तलाश शुरू की. आखिरकार पुलिस ने आरोपी सुरेश बावरिया और उसकी प्रेमिका प्रियंका भील को ढूंढ़ निकाला. दोनों को पुलिस ने सीकर जिले से गिरफ्तार किया. साथ ही वारदात में प्रयुक्त हथियार और मोटरसाइकिल बरामद की है.