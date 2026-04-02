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फर्रुखाबाद में पुलिस एनकाउंटर में हत्यारोपी गिरफ्तार; पैर में लगी गोली, पुलिस कर रही थी तलाश

फर्रुखाबाद : जिले में अमृतपुर थाना की पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. गुरुवार सुबह पुलिस और एक हत्यारोपी के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है. इस दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया. वांछित चल रहे सुरजीत उर्फ नन्हकू को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. घायल आरोपी को इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी है.





पुलिस पर की फायरिंग : अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमें में वांछित सुरजीत की पुलिस तलाश कर रही थी. उसके गांव के ही पास पुलिया के पास छिपे होने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी की. खुद को घिरा पाकर आरोपित सुरजीत ने पुलिस पर फायरिंग कर दी.



मुठभेड़ में सिपाही भी घायल : उन्होंने बताया कि जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी फायर करना पड़ा. जिसमें आरोपी सुजीत के पैर में गोली लगी है. अभियुक्त सुरजीत के पास से पुलिस को एक तमंचा 315 बोर, दो खोखा कारतूस, तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. मुठभेड़ में सिपाही वसीम भी घायल हुए हैं. दोनों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजेपुर भेजा गया है.