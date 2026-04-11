कनबई के जंगलों में छिपा था हत्या का आरोपी, पुलिस ने दबिश देकर दबोचा
आरोपी रवि के खिलाफ कोतवाली थाने में पूर्व में भी मारपीट और जानलेवा हमले के चार मामले दर्ज हैं.
Published : April 11, 2026 at 2:58 PM IST
डूंगरपुर: जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने बोरी गांव में आपसी रंजिश के चलते पिता की हत्या और बेटे पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी युवक कनबई के जंगलों में छिपा हुआ था. उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था. आरोपी के खिलाफ पहले भी मारपीट और जानलेवा हमले के चार मामले दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.
कोतवाली थाने के एसआई अशोक कुमार ने बताया कि 7 अप्रैल को रेडा फला निवासी कल्पेश बरंडा अपने पिता दिनेश बरंडा और अपनी रिश्तेदार कोकिला के साथ बाइक से डूंगरपुर से अपने घर लौट रहे थे. जैसे ही वे बोरी गांव के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही रवि, रोहित और नरेश ने लाठियों और लोहे के पाइप से उन पर हमला कर दिया.
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हमले में दिनेश बरंडा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कल्पेश गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. इसके साथ ही पुलिस टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई. मुखबिर के माध्यम से मुख्य आरोपी रवि के कनबई के जंगलों में छिपे होने की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस टीम ने कनबई के जंगलों में दबिश देकर आरोपी रवि को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. आरोपी रवि के खिलाफ कोतवाली थाने में पूर्व में भी मारपीट और जानलेवा हमले के चार मामले दर्ज हैं.