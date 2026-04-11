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कनबई के जंगलों में छिपा था हत्या का आरोपी, पुलिस ने दबिश देकर दबोचा

डूंगरपुर: जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने बोरी गांव में आपसी रंजिश के चलते पिता की हत्या और बेटे पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी युवक कनबई के जंगलों में छिपा हुआ था. उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था. आरोपी के खिलाफ पहले भी मारपीट और जानलेवा हमले के चार मामले दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

कोतवाली थाने के एसआई अशोक कुमार ने बताया कि 7 अप्रैल को रेडा फला निवासी कल्पेश बरंडा अपने पिता दिनेश बरंडा और अपनी रिश्तेदार कोकिला के साथ बाइक से डूंगरपुर से अपने घर लौट रहे थे. जैसे ही वे बोरी गांव के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही रवि, रोहित और नरेश ने लाठियों और लोहे के पाइप से उन पर हमला कर दिया.