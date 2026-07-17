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बमेतरा में महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, मर्डर के बाद शव के किए थे कई टुकड़े

बेमेतरा एसपी त्रिलोक बंसल की जांच में खुलासा बेमेतरा पुलिस अधीक्षक त्रिकोक बंसल के निर्देशन में गठित टीम ने साक्ष्यों और स्थानीय पूछताछ के आधार पर संदिग्ध राम प्रसाद सोनवानी को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से अपराध को अंजाम देने के बाद शव को ठिकाने लगाने का प्रयास किया था और शव के टुकड़े टुकड़े किए थे. उसने डेथ बॉडी के साथ दुषकर्म भी किया.

बेमेतरा : छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में पुलिस ने एक महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला जिले के चंदनु चौकी क्षेत्र के ग्राम सोनपुरी का है, जहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के बाद सनसनी फैल गई थी. पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की.

बेमेतरा एसपी त्रिलोक बंसल ने बताया कि महिला 7 जुलाई से लापता था. वह रायपुर में अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन खेती के काम के लिए अकेले अपने पैतृक गांव सोनपुरी गई थी. 9 जुलाई को, उसके बेटे को तुमा गांव में शिवनाथ नदी के किनारे अमराइया नाले के पास कपड़ों की कुछ पोटलियां मिलीं और उसने पुलिस को सूचना दी. उन्होंने बताया कि उस जगह पर महिला के शव के टुकड़े मिले, जिसके बाद फोरेंसिक विशेषज्ञों और डॉग स्क्वॉड की मदद से जांच शुरू की गई.

बेमेतरा पुलिस की लगातार जांच से मिली सफलता

बेमेतरा एसपी त्रिलोक बंसल ने बताया कि बेमेतरा पुलिस की लगातार जांच, तकनीकी सबूतों और स्थानीय निवासियों से पूछताछ के बाद हम सोनवानी तक पहुंचे. उसने कबूल किया कि वह 6 जुलाई की रात पीड़िता के घर में दुष्कर्म के इरादे से घुसा था. जब महिला ने विरोध किया, तो उसने सिर पर फावड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी ने महिला के शव के साथ यौन उत्पीड़न किया, घर में मिली लकड़ी काटने वाली आरी से शव के टुकड़े किए, टुकड़ों को अलग-अलग लपेटा और सबूत मिटाने के लिए अगली रात उन्हें शिवनाथ नदी में फेंक दिया. प्रकरण में मृतका के घर में रखे झोला से 2500 रुपए निकाल लिया था जिसमें से 2 हजार रूपए खाने पीने में खर्च करना एवं बांकी 5 सौ रुपए आरोपी से बरामद किया.

आरोपी का आपराधिक इतिहास

जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी राम प्रसाद सोनवानी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. वह पूर्व में भी हत्या के अपराध के मामले में 9 माह माह न्यायिक हिरासत में रह चुका है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने जैसी विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. एसपी त्रिलोक बंसल ने मीडिया को बताया कि आरोपी ने घटना के समय मोबाइल का उपयोग नहीं किया था वहीं साक्ष्य जुटाने पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत की है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपी तक पहुंचा गया हैय



