हत्या के आरोपियों का मुंडन कराकर शहर में घुमाया, कराई शिनाख्त परेड

कोटड़ी गांव में जमीनी विवाद के चलते दो परिवारों के बीच लंबे समय से आपसी रंजिश चल रही थी.

Murder Accused Arrested
आरोपियों की परेड निकालती पुलिस (ETV Bharat baran)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 8:22 PM IST

2 Min Read
बारां: कोतवाली थाना पुलिस ने कार से कुचलकर एक मां और बेटे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार चार आरोपियों का मंगलवार को मुंडन कराकर उन्हें शहर में घुमाया. इस दौरान पुलिस ने उनसे घटना स्थल की भी तस्दीक कराई.

कोतवाली एसआई योगेश चौहान ने बताया कि कोटड़ी गांव में जमीनी विवाद के चलते दो परिवारों के बीच लंबे समय से आपसी रंजिश चल रही थी. 18 सितंबर को कोटड़ी पाठेड़ा निवासी संजय मीणा और उसकी मां रुकमणी बाई तारीख पेशी के लिए बारां अदालत जा रहे थे. भुलभुलैया चौराहे के पास एक ढाबे के सामने एनएच-27 पर सामने से गलत साइड से आती कार को चारों अभियुक्तों ने जानबूझकर संजय मीणा और उसकी मां रुकमणी बाई पर चढ़ा दी.

पढ़ें: शराब पार्टी में हुआ खूनी विवाद, बड़े ने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से वार कर की हत्या

इस हमले में दोनों नीचे गिर गए और इसके बाद भी आरोपियों ने कार को बार-बार आगे-पीछे करके उन्हें बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई. उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में स्वर्गीय रामकुंवार के परिजनों ने मुल्जिम पुरुषोत्तम मीणा के भाई मुकुट की हत्या कर दी थी. उसके बाद पुरुषोत्तम ने रामकुंवार और कजोडमल के लोगों के साथ गंभीर मारपीट की. दोनों परिवारों की तरफ से आपस में करीब 10 प्रकरण दर्ज हुए थे. मुकुट मीणा की हत्या के आरोपियों की जमानत होने के बाद पिछले एक-दो महीनों से दोनों परिवारों के बीच फिर से तनाव और विवाद चल रहा था.

