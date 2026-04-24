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42 साल से फरार हत्यारोपी पहुंचा सलाखों के पीछे; फिरोजाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार

42 साल से फरार हत्यारोपी पहुंचा सलाखों के पीछे. ( Photo Credit: Police Media Cell Firozabad )