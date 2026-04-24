42 साल से फरार हत्यारोपी पहुंचा सलाखों के पीछे; फिरोजाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार
इंस्पेक्टर योगेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस कई साल से आरोपी की तलाश में थी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 1:16 PM IST
फिरोजाबाद: जिले में फरार चल रहे सजायाफ्ता अभियुक्त को 42 बाद गिरफ्तार किया गया. गैर इरादतन हत्या के केस में उसने कोर्ट से जमानत ली और तभी से फरार हो गया. पता बदलकर रहने लगा. लेकिन वह कहावत सही साबित हुई जिसमें कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं.
इंस्पेक्टर कोतवाली दक्षिण योगेंद्र कुमार ने बताया कि साल 1983 में भीम नगर निवासी रतन उर्फ रतना पुत्र सुखराम के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस धारा 304 (1) 34 के तहत दर्ज हुआ था.
इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई. स्थानीय अदालत में मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने रतना को दोषी मानते हुए 6 साल की सजा सुनाई थी.
इस सजा के खिलाफ रतना ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील की. हाईकोर्ट में सुनवाई चली और दोषी को जमानत पर रिहा कर दिया. इसके बाद अपील निरस्त हो गई फिर भी रतना हाईकोर्ट में पेश नहीं हुआ.
इस मामले में उच्च न्यायालय ने पहले समन जारी किया. इसके बाद वारंट इश्यू हुआ अंत में गैर जमानती वारंट जारी किया गया. यह आरोपी रतना बीते 42 साल से फरार चल रहा था.
इंस्पेक्टर योगेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस कई साल से आरोपी की तलाश कर रही थी, लेकिन उसका कहीं, कोई पता नहीं चल पा रहा था. इधर पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि आरोपी रतना जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में नारायण नगर में पता बदलकर रह रहा है.
पुलिस ने गुरुवार को आरोपी को उसके मकान से गिरफ्तार कर लिया है. इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी को सुसंगत धाराओं में कोर्ट में पेश किया गया. वहां से उसे जेल भेज दिया गया है.
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