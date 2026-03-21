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28 साल से रोजा रखते हैं CM आवास में तैनात मुरली मनोहर श्रीवास्तव, 'दिव्य सपने' की वजह से की थी शुरुआत

कट्टर सनातनी फिर भी रखते हैं रोजा: मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि मैं संघी भी हूं और विद्यार्थी परिषद का सदस्य भी रह चुका हूं. छठ 4 दिन का जो महापर्व होता है, वह भी मैं करता हूं. नवरात्र शुरू हो गया है तो नवरात्रि भी मैंने शुरू कर दिया है. यह सब करने में मुझे अच्छा लगता है. क्या जिस प्रकार से मुस्लिम रोजा रखते हैं, उसी तरह से आप भी रखते हैं? इस पर उनका कहना है कि सब कुछ उसी तरीके से मैं करता हूं.

मुरली मनोहर श्रीवास्तव का कहना है कि हमारे देश में किसी को कोई भी धर्म मानने से रोक नहीं है. गंगा-जमुना जो हमारी संस्कृति है, रोजा रखने से उसका भी एक बड़ा मैसेज जाता है. ऐसे में नवरात्रि भी करता हूं और छठ महापर्व भी करता हूं.

परिवार ने विरोध नहीं किया?: इस सवाल पर वे बताते हैं कि नहीं, परिवार के लोगों ने कभी कोई विरोध नहीं किया लेकिन मैं जब काम पर जाता हूं तो कई लोग कमेंट करते हैं. हालांकि उन्होंने कभी उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि खुदा की इबादत के लिए किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है.

क्यों रखते हैं रोजा?: मुरली मनोहर श्रीवास्तव बताते हैं, 'डुमरांव में जब अपने गांव में हम रहते थे तो एक रात एक सपना आया. एक दिव्य चेहरा ने मुझसे कहा कि रोजा क्यों नहीं रखते हो? उस समय मैं उसे समझ नहीं पाया. मैंने यह बात अपनी मां को बताया तो मां ने कहा कि रोजा रखने में कोई दिक्कत नहीं है. रोजा रख सकते हो और उसके बाद से ही मैंने रोजा रखना शुरू किया है और हर साल उसके बाद हमने रोजा रखा है. इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो अच्छा लगता है.'

वह फिलहाल मुख्यमंत्री आवास में काम करते हैं लेकिन उसके बावजूद पूरे नियम से रोज का व्रत रखते हैं. नवरात्र और छठ जैसे पूजा को भी करने में पीछे नहीं है. इस बार भी रोजा रखा है. मुरली मनोहर श्रीवास्तव लेखक भी हैं. शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर लिखी किताब के कारण चर्चा में भी आए.

पटना: रमजान का महीना मुसलमानों के लिए पाक महीना माना जाता है. पूरे महीने मुस्लिम रोजा रखकर इबादत करते हैं लेकिन बिहार के डुमरांव के रहने वाले कट्टर सनातनी मुरली मनोहर श्रीवास्तव भी रोजा रखने में किसी मुस्लिम से पीछे नहीं है. पिछले 28 सालों से लगातार मुरली मनोहर श्रीवास्तव रोजा रख रहे हैं.

"मैं संघी हूं और विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ा हुआ है. इसके बावजूद हर साल रोजा रखते हैं. 1998 में हमने रमजान पर रोजा रखने की शुरुआत की थी. तब से यह 28वां साल है. इस बार रोजा रखने का. रोजा रखना कई मामलों में बेहतर है एक तो शरीर के लिए भी फायदा होता है और समाज में भी एक अच्छा मैसेज जाता है."- मुरली मनोहर श्रीवास्तव, हिंदू रोजेदार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुरली मनोहर श्रीवास्तव (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री आवास में आप काम करते हैं तो लगातार इतने दिनों तक रोजा रखने में दिक्कत आती होगी? इस पर मुरली मनोहर श्रीवास्तव का कहना है कि जब आपके मन में विश्वास और आस्था हो, तब किसी तरह की कोई परेशानी सामने नहीं आती है. उनका यह भी कहना है कि व्यस्त जीवन के बावजूद मैंने कई किताबें भी लिखी है.

वे बताते हैं कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर भी किताब लिखी है. कुरान का मैं भोजपुरी अनुवाद भी कर रहा हूं. 600 पेज का अनुवाद हो रहा है. वीर कुंवर सिंह की प्रेम कथा पर भी मैंने किताब लिखी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी किताब लिखी है. और इन तमाम किताबों में मैं गंगा यमुनी तहजीब को ही फोकस किया है.

क्या सोचते हैं धर्म को लेकर?: मुरली मनोहर श्रीवास्तव का कहना है कि जब सभी धर्म का अध्ययन करेंगे तो एक ही चीज है कि ईश्वर एक है. खुदा की इबादत किसी तरह से कर सकते हैं. भगवान के पास किसी तरह से अर्जी लगा सकते हैं. रोजा रखिए या पूजा कीजिए लेकिन साफ सुथरा मन से यदि करते हैं तो उसका लाभ जरूर मिलता है.

छठ पर्व भी करते हैं मुरली मनोहर श्रीवास्तव (ETV Bharat)

मुरली मनोहर श्रीवास्तव बताते हैं कि 28 साल से वह हर साल रोजा रखते हैं, कभी भी नहीं छोड़ा. वे बताते हैं, 'एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई थी. मुस्लिम संस्कृति के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी तो मैंने लोगों से राय लिया, तब लोगों ने कहा कि कम दिनों का भी रोजा रख सकते हैं. तो एक बार तबीयत खराब होने के कारण मैंने कम दिन तक रोजा रखा था.'

क्या किसी ने टोका नहीं है?: मुरली मनोहर श्रीवास्तव का कहना है कि गांव में ही लोगों का कमेंट होना चाहिए था लेकिन गांव में कभी कमेंट नहीं हुआ. वहीं जब डुमराव से पटना आ आए तो यही कई लोगों ने कमेंट किया लेकिन परवाह नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं.

बिस्मिल्लाह खां की किताब से चर्चा में आए थे: मुरली मनोहर श्रीवास्तव 'भारत रत्न' शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जीवनी पर 2009 में पुस्तक प्रकाशित की थी. इस पुस्तक के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी मुरली अपना नाम दर्ज करा चुके हैं. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जीवन पर सबसे व्यापक शोध आधारित उनकी पुस्तक माना गया है. मुरली मनोहर श्रीवास्तव के पिता डॉ. शशि भूषण श्रीवास्तव ने डुमरांव में बाजे शहनाई हमार अंगना भोजपुरी फिल्म बनाई थी. इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह साहब ने भी काम किया था. पिता से उनके बारे में जो जानकर मिली, उससे काफी प्रभावित हुए और उन पर पुस्तक लिख डाला.

बिस्मिल्लाह खां के साथ मुरली मनोहर श्रीवास्तव (फाइल) (ETV Bharat)

भोजपुरी में कुरान का किया अनुवाद: डुमरांव निवासी मुरली मनोहर श्रीवास्तव भोजपुरी में कुरान का अनुवाद भी कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इसका मकसद कुरान की आयतों को आसानी से आम लोगों तक पहुंचाना है. बिहार के अलावे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड समेत कई राज्यों में भोजपुरी बोली जाती है. ऐसे में वह चाहते हैं कि बड़ी आबादी कुरान को समझें.

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