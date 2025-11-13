ETV Bharat / state

उन्नाव कचहरी में मुंशी की गोली मारकर हत्या, घात लगाए बदमाशों ने किया फायर, परिजन बोले- किसी से नहीं थी दुश्मनी

उन्नाव : अचलगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम कचहरी के मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है. मृतक की पहचान अजीतखेड़ा के रहने वाले गोविंद प्रसाद यादव के रूप में हुई है. गोविंद कचहरी में वकील दिनेश चंद्र त्रिपाठी के मुंशी के तौर पर काम करते थे. परिजनों की माने तो उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. पता नहीं किसने गोली मारी है.

मृतक के भाई सुशील ने बताया, कचहरी का काम करने के बाद गोविंद प्रसाद वापस घर जा रहे थे. लालीहार शराब ठेका के पास पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने गोविंद प्रसाद को गोली मार दी. अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई.

सुशील ने बताया, गोविंद मेरे बड़े भाई थे, आज मैं घर पर ही था तभी फोन आया कि गोविंद को चोट लग गई है. हम मौके पर पहुंचे तो पता चला कि किसी ने उन्हें गोली मार दी है. तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर आए जहां उनकी मौत हो गई. सुशील ने कहा कि जल्द हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए, हमें न्याय चाहिए.