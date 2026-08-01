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मुंशी प्रेमचंद जयंती समारोह-2026; साहित्य तीर्थ लमही में जुटे विद्वान, महान लेखक को किया याद

प्रख्यात आलोचक और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. आशुतोष कुमार ने कहा कि 20वीं शताब्दी में आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में तीन प्रमुख व्यक्तित्वों का विशेष योगदान रहा है. गुरुदेव रवींद्र नाथ ठाकुर, अल्लामा इकबाल और प्रेमचंद. प्रो. कुमार ने कहा कि प्रेमचंद केवल एक साहित्यकार नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता और सामाजिक चिंतक भी थे.

प्रो. चतुर्वेदी ने कहा कि बच्चों और युवाओं को प्रेमचंद के जीवन और साहित्य से जोड़ने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए.

कुलपति ने सुझाव दिया कि प्रेमचंद जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों को जयंती समारोह तक सीमित न रखते हुए इसे प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले प्रेमचंद उत्सव के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, ताकि हर वर्ष नए आयामों और नई गतिविधियों के माध्यम से इसे और अधिक व्यापक बनाया जा सके.

प्रो. चतुर्वेदी ने प्रेमचंद के शैक्षणिक और निजी जीवन में आए संघर्षों का उल्लेख करते हुए उनसे प्रेरणा लेने का सुझाव दिया. प्रेमचंद केवल अतीत के साहित्यकार नहीं हैं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के भी मार्गदर्शक हैं.

उन्होंने कहा कि उनके विचार आज भी लोगों के निर्णयों, दृष्टिकोण और जीवन-मूल्यों को प्रभावित करते हैं. प्रेमचंद जैसी विभूतियां कई सौ वर्षों में एक बार ही जन्म लेती हैं. उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व ऐसा है कि उससे भारत के इतिहास व समाज को जानने का अवसर मिलता है.

'प्रेमचंदः मेरे लिए' विषय पर आयोजित परिसंवाद के प्रथम सत्र की अध्यक्षता कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने की. प्रो. चतुर्वेदी ने कहा कि आज हम जिस समाज में जी रहे हैं और जैसा बदलाव महसूस कर पाते हैं, वहां तक का सफर तय करने में प्रेमचंद की लेखनी का अतुलनीय योगदान है. मुंशी प्रेमचंद ने सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया. अपने जीवन और साहित्य के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया.

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय की तरफ से संचालित मुंशी प्रेमचंद स्मारक एवं शोध संस्थान लमही में तीन दिवसीय कार्यक्रम 'प्रेमचंद जयंती समारोह-2026' की शुरुआत हुई. समारोह के पहले दिन राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन किया गया. इसमें विद्वानों ने मुंशी प्रेमचंद के साहित्यिक अवदान, सामाजिक दृष्टि, उनकी विरासत पर विमर्श किया.

उन्होंने कहा कि प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक समानता और मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ करने का कार्य किया. उन्होंने बताया कि वर्ष 1917 के बाद चंपारण सत्याग्रह और रूस की क्रांति जैसी घटनाओं का प्रभाव प्रेमचंद के लेखन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. प्रेमाश्रम और रंगभूमि जैसी कृतियों के माध्यम से उन्होंने किसानों, श्रमिकों और वंचित वर्गों के संघर्षों को स्वर दिया.

प्रख्यात कथाकार अखिलेश ने कहा कि एक सामान्य नागरिक के रूप में महात्मा गांधी जिस प्रकार उनके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, उसी प्रकार एक लेखक के रूप में प्रेमचंद उनके सबसे बड़े पूर्वज और पथ-प्रदर्शक हैं. प्रेमचंद केवल एक महान साहित्यकार ही नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व भी हैं, जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज को नई दृष्टि प्रदान की.

उन्होंने कहा कि प्रेमचंद सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत थे. उन्होंने अपने साहित्य और जीवन, दोनों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों और विषमताओं का विरोध किया. स्त्रियों, किसानों, श्रमिकों और वंचित वर्गों के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की. उन्होंने कहा कि ठाकुर का कुआं, कफन, पूस की रात, गोदान, और प्रेमाश्रम जैसी रचनाओं के माध्यम से प्रेमचंद ने सामाजिक न्याय, समानता और मानवीय मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया. प्रेमचंद का साहित्य आज भी समाज की चुनौतियों को समझने और उनके समाधान की दिशा में विचार करने की प्रेरणा देता है.

प्रो. अरुण कमल ने कहा कि जिस तरह काशी एक तीर्थ है. प्रेमचंद की जन्मस्थली लमही साहित्य का तीर्थ है. उन्होंने कहा कि लमही आकर प्रेमचंद जयंती कार्यक्रम में शामिल होना साहित्य के तीर्थ में आकर पवित्रता का एहसास करना है. उन्होंने कहा कि प्रेमचंद के बारे में बोलना उनके लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि बचपन में जिन लेखकों को उन्होंने सबसे पहले पढ़ा, उनमें प्रेमचंद प्रमुख थे.

उन्होंने बताया कि पंच परमेश्वर उनकी पहली पढ़ी हुई कहानियों में से एक थी और उसमें व्यक्त विचारों ने उनके जीवन और सोच को गहराई से प्रभावित किया. उन्होंने कहा कि प्रेमचंद भारतीय समाज की नैतिक चेतना के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले साहित्यकार हैं. उन्होंने रंगभूमि का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रेमचंद ने अपने पात्रों के माध्यम से जीवन, संघर्ष और नैतिक मूल्यों के महत्त्व को रेखांकित किया.

उन्होंने कहा कि प्रेमचंद के लिए साहित्य, सामाजिक परिवर्तन और जन-जागरण का सशक्त साधन था. इसी दृष्टि से उन्होंने साहित्य को देशभक्ति और राजनीति के आगे चलने वाली मशाल बताया था.

प्रो. सुषमा घिल्डियाल, कला संकाय प्रमुख ने कहा कि प्रेमचंद जयंती समारोह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि साहित्य और समाज के बीच संवाद स्थापित करने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर है. उन्होंने कहा कि प्रेमचंद किसी एक वर्ग, समुदाय या विचारधारा के नहीं हैं, बल्कि वह हम सभी के हैं.

बचपन से ही उनका लेखन लोगों के जीवन का हिस्सा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति उन्हें अपनी दृष्टि और अनुभवों के आधार पर समझता है. प्रेमचंद स्मारक एवं शोध संस्थान का उद्देश्य केवल उनके साहित्य का संरक्षण करना नहीं है, बल्कि उनके विचारों और रचनात्मक दृष्टिकोण को देश और विदेश तक नई पीढ़ी के समक्ष पहुंचाना भी है.

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