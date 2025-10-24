ETV Bharat / state

बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी को गोली मारने की धमकी मामले में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार!

वैशाली की राजद उम्मीदवार शिवानी शुक्ला को गोली मारने की धमकी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. पुलिस ने एक को हिरासत में लिया.

Shivani Shukla death threat
शिवानी शुक्ला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 24, 2025 at 9:59 AM IST

5 Min Read
वैशाली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच वैशाली जिले की लालगंज विधानसभा सीट से राजद की प्रत्याशी शिवानी शुक्ला को गोली मारकर हत्या करने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है. बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा गया है, और यह धमकी उनके चुनाव प्रचार को चुनौती दे रही है. धमकी मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है.

रंगदारी न देने पर हत्या की साजिश: धमकी की घटना बुधवार देर रात घटी, जब एक अज्ञात व्यक्ति ने हाजीपुर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर शिवानी शुक्ला को निशाना बनाने की बात कही कॉलर ने स्पष्ट कहा कि शिवानी और उनकी मां अन्नू शुक्ला के पास पर्याप्त धन है, लेकिन वे रंगदारी नहीं दे रही हैं. उसने चेतावनी दी कि यदि शिवानी घटारो गांव पहुंची, तो उन्हें गोली मार दी जाएगी. यही धमकी करताहा थानाध्यक्ष के मोबाइल नंबर पर भी दोहराई गई, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

शिवानी शुक्ला (ETV Bharat)

सुरक्षा घेरा बढ़ा, गार्ड तैनात: धमकी की सूचना मिलते ही वैशाली पुलिस ने फौरन कदम उठाए. शिवानी शुक्ला की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर अंगरक्षक दल प्रदान किया गया है, और एक विशेष गार्ड को उनकी निजी सुरक्षा सौंपी गई. सदर एसडीपीओ-2 लालगंज गोपाल मंडल ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके में सतर्कता बरती जा रही है. पुलिस कंट्रोल रूम और थाना स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके.

फोन नंबर से शख्स गिरफ्तार: पुलिस ने धमकी भरे कॉल के नंबर की जांच की, जो घटारो गांव के निवासी रणधीर कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड निकला. पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह नंबर रणधीर के भाई रंजीत कुमार इस्तेमाल करता है, जो वर्तमान में हैदराबाद में रहता है. कॉल के समय मोबाइल का लोकेशन भी हैदराबाद ही था. रणधीर को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ शुरू की गई है. पुलिस अब रंजीत की तलाश में बिहार के अलावा अन्य राज्यों में छापेमारी चला रही है, ताकि साजिश का पूरा नेटवर्क उजागर हो सके.

आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा: जांच के दौरान रंजीत कुमार की कुंडली खंगालने पर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. पता चला कि वह पहले ही हत्या और दुष्कर्म के एक मामले में फंस चुका है, और हैदराबाद जेल में भी सजा काट चुका है. धनुषी गांव निवासी रणधीर और रंजीत के बीच संभावित सांठगांठ की पड़ताल की जा रही है. रंजीत को जल्द गिरफ्तार करने के लिए इंटरस्टेट अलर्ट जारी कर दिया गया है.

राजद में आक्रोश, विपक्ष पर निशाना: राजद कार्यकर्ताओं में धमकी की खबर से गुस्सा और चिंता का माहौल है. पार्टी नेताओं ने इसे एनडीए गठबंधन की साजिश करार देते हुए केंद्रीय एजेंसियों से हस्तक्षेप की मांग की है. सिद्धार्थ सिंह जैसे समर्थकों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महिलाओं को चुनावी मैदान में आगे बढ़ने पर धमकाने की राजनीति अस्वीकार्य है. राजद ने प्रशासन से आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त सजा सुनिश्चित करने की अपील की है, वरना आंदोलन की चेतावनी दी है.

मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी को राजद का टिकट: लालगंज विधानसभा सीट पर इस बार चुनावी जंग दिलचस्प हो गई है, जहां बाहुबली पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की ओर से मैदान में है. पहली बार चुनाव लड़ रही शिवानी को राजद ने अपनी उम्मीदवार बनाया है, लेकिन गठबंधन में दरार की खबरें तब सामने आई, जब कांग्रेस ने भी इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया. इससे महागठबंधन में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, और लालगंज में मुकाबला अब त्रिकोणीय होने की संभावना बढ़ गई है.

साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा: सदर एसडीपीओ-2 लालगंज गोपाल मंडल ने कहा कि जांच तेजी से चल रही है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. रणधीर की अभिरक्षा में रखे जाने के बाद रंजीत की गिरफ्तारी नजदीक बताई जा रही है. पुलिस ने सभी संभावित सुरागों पर काम शुरू कर दिया है, ताकि शिवानी शुक्ला सहित किसी अन्य उम्मीदवार को खतरा न हो. बिहार चुनाव आयोग ने भी जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए.

"हमारी टीम पूरे घटनाक्रम की गहन जांच कर रही है. रणधीर कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है, जबकि उसके भाई रंजीत की गिरफ्तारी के लिए इंटरस्टेट स्तर पर छापेमारी तेज कर दी गई है. उम्मीदवार शिवानी शुक्ला की सुरक्षा को मजबूत किया गया है, और किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए प्रशासन सतर्क है. दोषियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा."-गोपाल मंडल, सदर एसडीपीओ-2, लालगंज

